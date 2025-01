À espera de Neymar, Santos leva virada do São Bernardo no fim e amplia jejum no Paulistão

O Santos chegou a quatro jogos sem vencer em 2025. Nesta quarta-feira, o Peixe até saiu na frente, mas levou a virada e perdeu de 3 a 1 para o São Bernardo, no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo (SP), pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Guilherme fez para os visitantes, enquanto Lucas Tocantins, Augusto e Lucas Riam anotaram os locais.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano segue na segunda colocação do Grupo B, com quatro pontos, três a menos que o líder Guarani. Red Bull Bragantino, com quatro, e Portuguesa, com dois, completam a chave.

O time do técnico Pedro Caixinha ainda não contou com Neymar. O atacante espera um documento do Al-Hilal para deixar a Arábia Saudita e assinar com o seu clube formador. A tendência é que ele seja apresentado na sexta-feira.

O Bernô, por sua vez, está em segundo do Grupo D, com 12 pontos, quatro a mais que o Palmeiras, vice-líder. A Ponte Preta está em terceira, com seis, e o Velo Clube na lanterna, com quatro.

O Santos volta a campo no sábado, quando recebe o São Paulo, pela sexta rodada do Paulistão. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 20h30 (de Brasília). No mesmo dia, mas às 16 horas, o São Bernardo visita a Inter de Limeira.

O jogo

O Peixe entrou em campo com a estratégia de dominar a posse de bola e tentar encurralar os rivais. A equipe, contudo, errou muitos passes no setor ofensivo e sofreu para criar chances reais de gols.

Enquanto isso, os donos da casa eram mais agudos. Com 10 minutos Guilherme Queiroz recebeu em profundidade, deixou Luan Peres na saudade e soltou uma pancada para estufar as redes. O atacante, porém, estava em posição irregular e o tento foi anulado pelo VAR.

Aos 28, o camisa 77 do Bernô teve mais uma oportunidade. Ele infiltrou por meio da defesa e tocou na saída de Brazão, que fez ótima defesa.

Na volta do intervalo, o Santos enfim conseguiu levar perigo. E foi preciso logo em sua primeira chegada. Com dois minutos, Soteldo achou bom passe para Leo Godoy, que tentou tirar do goleiro, mas foi desarmado. No rebote, Guilherme chutou com precisão e abriu o placar.

Aos 12, o camisa 10 teve uma ótima chance de ampliar. O atacante triangulou com Soteldo e Léo Godoy e entrou livre na área. Desta vez, entretanto, o goleiro Alex Alves levou a melhor.

E a chance perdido acabou custando caro. Isso porque, aos 15 minutos, Lucas Tocantins recebeu cruzamento de Pará na área e, com liberdade, testou para o fundo das redes para deixar tudo igual.

Aos 35, os mandantes ficaram perto de virar. Após vacilo de Vinicius Lira, Sanches deixou na medida para Felipe Azevedo, que encheu o pé e tirou tinta da trave.

Já aos 41, saiu a virada. Augusto foi acionado na área e emendou belo voleio, no cantinho, sem chances para Gabriel Brazão. Cinco minutos depois, ainda deu tempo de Lucas Rian ampliar para 3 a 1 e dar números finais ao embate.

FICHA TÉCNICA



SÃO BERNARDO 3 X 1 SANTOS

Local: São Bernardo do Campo (SP)



Data: 29 de janeiro de 2025 (quarta-feira)



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: João Vitor Gobi



Assistentes: Anderson Jose de Moraes Coelho e Leandro Matos Feitosa



VAR: Ilbert Estevam da Silva



Cartões amarelos: Hugo Sanches, Helder, Emerson Santos, Augusto (São Bernardo); Vinicius Lira, Zé Ivaldo (Santos)

GOLS: Lucas Tocantins, aos 15 do 2ºT, e Augusto, aos 41 do 2ºT, e Lucas Rian, aos 46 do 2ºT (São Bernardo); Guilherme, aos 2 do 2ºT (Santos)

SÃO BERNARDO: Alex Alves; Hugo Sanches (Léo Duarte), Helder, Matheus Salustiano e Augusto; Pará, Lucas Lima e Romisson (Lucas Tocantins); Fabrício Daniel (Emerson Santos), Guilherme Queiroz (Felipe Azevedo) e Léo Jabá.



Técnico: Ricardo Catalá.

SANTOS: Gabriel Brazão, JP Chermont (Lucas Meirelles), Zé Ivaldo, Luan Peres e Souza (Vinicius Lira); Tomás Rincón, Diego Pituca (Schmidt) e Soteldo (Gabriel Bontempo); Leo Godoy, Tiquinho Soares e Guilherme.



Técnico: Pedro Caixinha.