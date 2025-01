Vitória faz proposta por Lucas Braga, do Santos; Vasco demonstra interesse

Do UOL, em Santos (SP)

O atacante Lucas Braga, do Santos, está na mira do Vitória e do Vasco.

O que aconteceu

Lucas Braga quer ser negociado e gera o interesse do Vitória e do Vasco, ambos da Série A.

A proposta do Vitória é de compra, e o Leão considera a oferta "excelente".

O Vasco fez uma consulta para empréstimo. Não houve nova procura nos últimos dias.

Os treinadores Thiago Carpini (Vitória) e Fabio Carille (Vasco) gostariam de contar com Braga. O Vitória está na frente.

O atacante de 28 anos foi reintegrado pelo técnico Pedro Caixinha após o empréstimo ao Shimizu S-Pulse, do Japão, em 2024, mas não se firmou. O treinador gostaria de manter o atleta, porém, o próprio Braga entende que o melhor é sair.