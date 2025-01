Novorizontino e Velo Clube se enfrentam buscando embalar no Paulistão após desencantarem

Após conquistarem a primeira vitória no Campeonato Paulista diante dos favoritos Palmeiras e Santos, respectivamente, Novorizontino e Velo Clube se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30, no estádio Jorge Ismael de Biasi, pela abertura da 5ª rodada. O objetivo é manter o embalo para se afastar das últimas posições.

A vitória de virada sobre o Palmeiras por 2 a 1, na Arena Barueri, enfim deu ao Novorizontino a confiança necessária para superar a decepção por ter deixado o acesso na Série B escapar na última temporada. O time do técnico Eduardo Baptista desencantou, após início ruim, e subiu para o segundo lugar do Grupo D, com cinco pontos, atrás apenas do São Paulo, com sete.

Já o Velo Clube conquistou o primeiro triunfo desde que retornou à elite do futebol paulista ao fazer 2 a 1 no Santos. O time de Rio Claro vinha colecionando derrotas e agora poderá dar continuidade ao trabalho com mais tranquilidade. No entanto, ainda é o lanterna do Grupo D, com três pontos porque vinha de três derrotas. O São Bernardo lidera com nove, seguido por Palmeiras (sete) e Ponte Preta (seis).

Os dois se enfrentaram em apenas duas oportunidades na história, com um triunfo para cada lado. Ambos os jogos foram realizados em Rio Claro. Esta é a primeira vez que se encontram em Novo Horizonte.

O técnico Eduardo Baptista não quis dar pistas sobre o time que levará a campo. Sem muito tempo para treinar, a tendência é que os titulares sejam os mesmos da vitória sobre o Palmeiras, com uma exceção: o atacante Robson. Ele foi crucial diante da equipe de Abel Ferreira, ao marcar o gol da vitória, e pode ganhar a primeira oportunidade como titular.

Outro que pode aparecer entre os 11 é o zagueiro Rafael Donato, que foi poupado do duelo e entrou apenas no segundo tempo, assim como o lateral Rodrigo Soares. Além disso, Airton Moisés volta a ficar à disposição após cumprir suspensão pela expulsão diante da Inter de Limeira.

"Nossa equipe é muito forte, mas precisamos trabalhar. A vitória sobre o Palmeiras nos traz confiança. Foi o primeiro passo. Temos muitos jogos pela frente e uma sequência difícil de partidas. Vamos fazer o máximo para buscarmos nosso objetivo", disse Eduardo Baptista.

Sem desfalques por suspensão, o técnico Guilherme Alves deve repetir a formação do Velo Clube da rodada passada. O principal destaque é o atacante Daniel Amorim, que marcou dois gols contra o time da Baixada e um diante do Corinthians.

"Estou muito feliz, porque a gente vinha jogando bem, mas os resultados não estavam vindo e no futebol o que vale é o resultado. Vamos seguir trabalhando, nos dedicando ao máximo para conseguir os resultados esperados pelo clube", disse o treinador.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO X VELO CLUBE

NOVORIZONTINO - Jordi; Igor Formiga, Dantas (Rafael Donato), César Martins, Patrick e Reverson; Willian Farias, Marlon e Robson; Pablo Dyego e Pedro Balotelli (Luís Oyama). Técnico: Eduardo Baptista.

VELO CLUBE - Danton; Yuri Ferraz, Rafael Ribeiro, Marcelo Augusto, Itambé e Rennan Siqueira; Carlos Manuel, Léo Baiano e Felipinho Barreto; Daniel Amorim e Vinícius Leite. Técnico: Guilherme Alves.

ÁRBITRO - Não disponível.

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).