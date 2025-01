NBA Basketball School Brasil chega ao fim e rende elogios: "Foi a melhor experiência de nossas vidas"

Dez dias de imersão em uma experiência incrível. O USA Camp / Cleveland Tour 2025 chegou ao fim com o grupo de jovens atletas desembarcando no Brasil na manhã da última segunda-feira. Na bagagem, além dos muitos presentes dados pelos Cavs, memórias e lembranças de uma viagem marcada pelas surpresas, pelas amizades, pelos treinamentos fortes, oportunidades e, claro, pelo frio e pela neve. Um camp de sonhos realizados.

"Foi a realização de um sonho. Difícil explicar tudo que vivemos, que conhecemos, tudo que vimos e aprendemos no camp. Os treinos, os jogos, os passeios, a visita a Akron, as atividades... A gente não queria que acabasse. Foi a melhor experiência de nossas vidas, sem dúvidas!", afirmou Luca Cachich.

Ao todo, 23 jogadores do NBA Basketball School Brasil de quatro estados do país (Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina) participaram, sendo que nos últimos dias a programação incluiu uma atividade social (Cavs Cares), com a visita (e também trabalho) em um banco de alimentos (Greater Cleveland Food Bank) (onde há a separação e doação/distribuição de alimentos), a um centro da NASA e ao jogo entre o Cleveland Cavaliers e o Houston Rockets, no último sábado, na Rocket Mortgage Fieldhouse.

"Mais do que um camp de basquete, a viagem a Cleveland é uma oportunidade de viver momentos mágicos, de mergulhar no universo de uma franquia da NBA, uma franquia que, hoje, tem os dois pés no Brasil e nos recebeu de braços abertos. É muito emocionante ver isso tudo acontecer. Vamos por mais! Que venha o próximo camp!", declarou Arthur Borelli, CEO da Think Sports, agência responsável pelo programa no Brasil e no Uruguai.