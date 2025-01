McGregor protagoniza encarada com gigante de 2.16m durante jogo da NBA; veja

Mesmo sem pisar no octógono do UFC desde julho de 2021, Conor McGregor segue virando notícia por onde passa. E na noite da última segunda-feira (27) não foi diferente. Ao marcar presença no jogo da NBA entre Milwaukee Bucks e Utah Jazz, o astro irlandês protagonizou uma curiosa cena que rapidamente viralizou na internet, entre fãs do basquete e dos esportes de combate (veja abaixo ou clique aqui).

Com o jogo em andamento, o ex-campeão do UFC caminhou casualmente pela lateral da quadra, em frente ao banco de reservas do Milwaukee Bucks. Do nada, McGregor parou, deu meia-volta, e foi em direção ao pivô Brook Lopez. Aparentemente impressionado com o tamanho do jogador, que estava sentado, o lutador irlandês pediu para que o gigante de 2.16m ficasse em pé e propôs uma encarada entre eles - tudo isso capturado pelas câmeras da transmissão oficial e enquanto a partida acontecia dentro das quatro linhas.

"Ele me pediu para ficar em pé, e eu fiquei. Eu sabia que naquele momento, assim que eu fiquei em pé, eu tinha que olhá-lo de cima abaixo, eu tinha que fazer alguma coisa. Já vi as encaradas antes, então eu sabia que tinha que fazer minha parte", contou Brook Lopez, em conversa com a imprensa no vestiário após o jogo.

Futuro de Conor McGregor

Sem lutar desde julho de 2021, quando sofreu uma grave lesão na perna, Conor McGregor segue com seu futuro esportivo indefinido. No ano passado, o ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do UFC chegou a ter seu retorno ao octógono marcado pela organização, contra Michael Chandler, mas acabou se retirando do combate por conta de uma nova contusão.

Desde então, não há nada concreto que indique a volta do irlandês à ativa. Recentemente, Conor ventilou a possibilidade de encarar o influenciador Logan Paul em uma luta de exibição no boxe, mas que, aparentemente, não foi para frente nas negociações. O lutador também citou o desejo de competir no boxe sem luvas do Bare Knuckle FC, evento do qual é um dos donos. No entanto, a concretização deste cenário também é improvável, tendo em vista que McGregor precisaria de uma liberação por parte do UFC, o que não deve acontecer.

