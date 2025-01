Lorran passa a treinar com a base enquanto aguarda Flamengo definir futuro

Do UOL, no Rio de Janeiro

Lorran está fora dos planos do técnico Filipe Luís para 2025. Por isso, passou a treinar com as categorias de base a partir desta terça-feira. O grupo de Cleber dos Santos se prepara para a Libertadores sub-20.

O que aconteceu

O Flamengo não respondeu a proposta do CSKA. O clube russo ofereceu 8 milhões de euros (R$ 50 milhões) por 80% dos direitos econômicos e aguarda uma posição oficial para saber o que fazer.

A negociação esfriou por conta das divergências. O elenco de Filipe Luís voltou ao Ninho do Urubu nesta terça. Lorran treinou com eles após o retorno das primeiras rodadas do Carioca, mas desceu para a base. O treinador vai priorizar quem participou da pré-temporada.

A definição sobre a situação do garoto está nas mãos de José Boto. Por ter apenas 18 anos e idade para o sub-20, Lorran não foi afastado como Caio Garcia, Carlinhos, Pablo, Thiaguinho e Zé Wellinton, liberados para negociar com outras equipes enquanto treinam em horários separados.

Não houve uma conversa com Lorran sobre a situação dele. O jovem agora aguarda uma definição sobre futuro.

A Libertadores sub-20 começa no dia 1º de março, no Paraguai. Lorran já tinha ficado entre a base e o profissional desde que perdeu espaço no ano passado, ainda com Tite.

O jovem virou uma alta expectativa de venda, mas vem sendo pouco utilizado. Na última partida do Carioca com o time alternativo, ele saiu ainda no intervalo. Na rodada passada já com os titulares, sequer foi relacionado.