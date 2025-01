Ex-Liverpool, Klopp está no Brasil e acompanhará Palmeiras x Bragantino

Ex-técnico do Liverpool, Jurgen Klopp está no Brasil e irá acompanhar Palmeiras x Bragantino in loco nesta terça-feira (28), no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista.

O que aconteceu

Aos 57 anos, Jurgen Klopp atualmente é diretor global de futebol da Red Bull e está no Brasil para acompanhar jogos do Red Bull Bragantino e conhecer a estrutura do clube.

Além de Palmeiras x Bragantino, ele também assistirá a Bragantino x Novorizontino na sexta-feira (31), no Nabizão, pela sexta rodada do Paulistão.

O Bragantino não começou bem a competição estadual e soma apenas três pontos em quatro jogos, ocupando apenas o terceiro lugar do Grupo B.

Jürguen Klopp assumiu o cargo de diretor global da Red Bull em janeiro deste ano. Ele deixou o Liverpool em maio de 2024 após oito anos e meio e oito títulos conquistados.

Ele ainda pretende visitar outros quatro clubes da Red Bull: o RB Leipzing, da Alemanha, o New York Red Bulls, dos Estados Unidos e o Red Bull Salzburg e o FC Liefering, ambos da Áustria.