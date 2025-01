Soteldo conversa com Caixinha e decide ficar no Santos após pedir para sair

Yeferson Soteldo conversou com o técnico Pedro Caixinha e decidiu continuar no Santos após pedir para ser negociado.

O que aconteceu

Soteldo aparou as arestas com Caixinha na manhã desta segunda-feira (27), antes do treino no CT Rei Pelé. Ele trabalhou normalmente.

O meia-atacante havia pedido para ser negociado e ficou fora do duelo com o Velo Clube, no sábado. O jogador ficou chateado com uma entrevista do técnico português.

Na conversa com o atleta, Caixinha explicou seu ponto de vista. O treinador disse que o venezuelano é "muito indisciplinado taticamente", mas destacou a qualidade que faz com que outros precisem marcar para ele. O comandante ratificou que é sincero e que a declaração na verdade foi elogiosa.

Soteldo, por sua vez, pediu desculpas por não atuar contra o Velo. Ele tem um incômodo no tornozelo, mas poderia jogar. A comissão técnica entendeu que pode contar com ele a partir de agora.

O ponta, a princípio, continua e estará à disposição diante do São Bernardo, quarta-feira, no 1º de Maio.

O Atlético-MG monitora a situação. O baixinho é um pedido do técnico Cuca no Galo.

Antes desses contratempos, o Santos iniciou negociação pela renovação do contrato de Soteldo. O clube vai analisar o dia a dia para saber se mantém as tratativas.

Soteldo jogou emprestado ao Grêmio em 2024 e retornou neste ano. A opção de compra fixada no contrato com o clube gaúcho era de 5 milhões de dólares (R$ 29,5 mi).