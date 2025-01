Mercado: Neymar rescinde com Al-Hilal, Diniz demitido e Zé Rafael no Santos

Faltando basicamente um mês para o fim da janela de transferências, os principais clubes do Brasil seguem se movimentando no mercado em busca de reforços.

Destaques do dia

Neymar rescinde com o Al-Hilal. Neymar e Al-Hilal rescindiram o contrato nesta segunda-feira. O fim do vínculo deixa caminho aberto para o Santos fechar o retorno do jogador. O astro e seu pai tiveram uma reunião com Santos para alinhar detalhes da volta ao Brasil. O jogador abriu mão de valores a receber no clube saudita, o que fez as tratativas avançarem.

Cruzeiro demite Fernando Diniz. O treinador não resistiu ao empate contra o Betim no final de semana e deixou o Cruzeiro após apenas 18 jogos oficiais e quatro vitórias.

Renato Gaúcho é favorito no Cruzeiro. O clube mineiro já iniciou os contatos com Renato Gaúcho, que havia sinalizado que só conversaria caso não houvesse ninguém no cargo. Ele recusou Vasco e Santos no começo do ano, mas aceita deixar o descanso caso considere o desafio suficiente para fazer bom trabalho e disputar títulos.

Santos fecha contratação de Zé Rafael. O Santos chegou a um acordo com o Palmeiras pelo volante. O Peixe pagará R$ 15 milhões ao rival para ter o jogador de imediato. A novela chegou ao fim na quarta tentativa santista ao longo da janela.

Rony segue na mira do Santos para a temporada Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Rony segue em pauta. O Santos também voltou a falar com o Palmeiras sobre Rony. O Peixe agora quer contratar o atacante em definitivo, principalmente após ele e o rival pedirem menos pelo negócio. O jogador sinalizou positivamente para o negócio.

Menino da Vila perto de retorno. O Santos tem acordo com o atacante Deivid Washington e aguarda apenas a liberação do Chelsea. O clube inglês deve esperar o fim da janela europeia, no começo de fevereiro, para dar o "sim". O sonho de atuar com Neymar fez o atacante desejar a volta por empréstimo ao Peixe.

Soteldo fica no Santos. O meia venezuelano teve uma conversa com Pedro Caixinha e decidiu permanecer no Peixe após pedir para sair. Ele havia ficado chateado com uma declaração do treinador, pediu para ser negociado e ficou de fora do jogo contra o Velo Clube, no final de semana. Ele estava na mira do Atlético-MG.

Cédric Soares acertou contrato com o São Paulo Imagem: Mario Hommes/DeFodi Images via Getty Images

Português no São Paulo. O São Paulo acertou a contratação do lateral-direito Cédric Soares, que estava sem clube. O português vai assinar contrato de três meses com o Tricolor. Com passagem pelo Arsenal, ele já vinha utilizando o CT da Barra Funda para manter a forma física.

Joia de Cotia de saída. O São Paulo acertou a venda de William Gomes ao Porto, e os clubes já trocam as minutas de contrato. O valor da transferência não foi revelado.

Wendell vem aí. A venda de William Gomes ao Porto destravou o impasse do São Paulo com o clube português pela contratação do lateral-esquerdo. Ele já tinha pré-contrato assinado para chegar ao Tricolor em junho e agora será liberado antes do período pelos portugueses.

Danilo cada vez mais perto do Flamengo. O lateral-direito se despediu da Juventus nesta segunda-feira (27). O atleta, que também atua como zagueiro, tem acordo com o Flamengo e viu o Santos se retirar das conversas, ficando com caminho livre para ir ao Rio de Janeiro.

Sinal no Palmeiras. Abel Ferreira sinalizou que o Palmeiras deve negociar um lateral-esquerdo do elenco. Após o jogo contra o Novorizontino, ele disse que vê a posição cheia e que deverá seguir com apenas duas das três opções para a temporada. O elenco conta com Piquerez, Caio Paulista e Vanderlan.

Corinthians sem dinheiro. O presidente Augusto Melo afirmou que o Corinthians não tem caixa para contratações. Após o clássico contra o São Paulo, o mandatário ressaltou que havia prometido apenas manter o elenco que terminou 2024.

Técnico Tata Martino rejeitou a possibilidade de treinar o Botafogo Imagem: Rich Storry/Getty Images

Botafogo rejeitado. O técnico Tata Martino, que estava na mira do clube carioca, descartou a possibilidade de ser contratado. O argentino afirmou que precisa estar em seu país por questões familiares. Ele, no entanto, reconheceu que a ideia de treinar o atual campeão da Libertadores é atrativa.

Vasco negocia renovação de Jair. O Vasco abriu conversas para renovar o contrato com o volante Jair. A tendência é que haja um desfecho positivo. O atleta tem contrato com o clube carioca até o final do ano.