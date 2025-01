Jorge Jesus diz que Neymar 'melhorou muito' e aguarda decisão sobre futuro

O técnico Jorge Jesus comentou a situação de Neymar após a derrota do Al-Hilal para o Al-Qadsiah por 2 a 1, nesta segunda-feira (27). O brasileiro ficou de fora do confronto por não estar inscrito na liga saudita e negocia rescisão para assinar com o Santos.

Jesus destacou a melhor física e técnica de Neymar após comentar recentemente que ele estava abaixo dos demais e disse que aguarda a definição do futuro do camisa 10.

Neymar melhorou muito, e não sei se ele vai continuar conosco ou não. Ele lida profissionalmente e estamos esperando que seu futuro seja decidido. Jorge Jesus em entrevista coletiva

Neymar tem reunião com o Santos

O Santos tem uma "reunião decisiva" com Neymar nesta segunda-feira (27). A expressão foi utilizada por uma fonte do Peixe ao UOL.

Otimista pela rescisão no Al-Hilal, Neymar e Neymar Pai ficaram de conversar com o Santos hoje para acertar detalhes da vinda ao Brasil.

A expectativa do estafe de Neymar é se despedir do Al-Hilal até terça para assinar com o Santos inicialmente até o fim de junho. A permanência por mais tempo dependeria do sucesso do projeto, assim como da possibilidade uma SAF.

O astro abriu mão de valores a receber, e a negociação com o Al-Hilal avançou consideravelmente nas últimas horas.

Lesões e estrangeiros atrapalham Neymar

Neymar tem apenas sete jogos disputados pelo Al-Hilal. Contratado em agosto de 2023, ele jogou pouco e muito por causa de duas lesões que sofreu.

O brasileiro rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na partida entre Brasil e Uruguai, pelas Eliminatórias, em novembro de 2023. Por causa dela, ele ficou afastado por mais de um ano e não foi inscrito no Campeonato Saudita.

Neymar não pode jogar no Campeonato Saudita por limite de estrangeiros. O regulamento prevê que cada time pode ter 10 atletas não-asiáticos no elenco, sendo que dois precisam ser nascidos a partir de 2003. A cada jogo, oito jogadores nascidos fora da Ásia podem ser relacionados.

O Al-Hilal tem, com Neymar, 10 jogadores não-asiáticos. O clube conta com: os brasileiros Malcom, Renan Lodi e Marcos Leonardo, os portugueses João Cancelo e Rúben Neves, os sérvios Mitrovic e Milinkovic-Savic, o senegalês Koulibaly e o marroquino Bono. Destes, apenas Marcos Leonardo é sub-21, por isso o motivo de Neymar não poder ser inscrito.

Quando voltou, Neymar disputou apenas dois jogos e se lesionou no segundo deles. Só podendo jogar a Champions da Ásia, ele atuou contra o Al Ain, em 21 de outubro de 2024, e entrou em campo contra o Esteghlal, no dia 4 de novembro, quando sentiu uma lesão na coxa.

Neymar vinha treinando normalmente no Al-Hilal após se recuperar da lesão. Ele, no entanto, não tem perspectivas de ser inscrito no lugar de algum companheiro no Campeonato Saudita.