Delegado: Torcidas e torcedores serão punidos após briga em clássico

Os membros de torcida organizada envolvidos na briga antes do Majestoso serão punidos no rigor da lei, afirmou o delegado da Polícia Civil Cesar Saad em entrevista ao De Primeira.

O delegado prepara o pedido de suspensão das torcidas organizadas de Corinthians e São Paulo ao Ministério Público e prometeu punição individual dos torcedores.

O inquérito policial já foi instaurado desde ontem. Hoje pela manhã nós já identificamos alguns veículos e alguns torcedores, todos serão chamados aqui, todos serão responsabilizados e as torcidas também serão punidas. Hoje de manhã eu já falei com o promotor que cuida desse caso, a gente já conversou, a Federação [Paulista de Futebol] também será oficiada.

A gente está oficiando pedindo a suspensão das torcidas, mas isso vai ficar a cargo do Ministério Público. A gente pede e o promotor que vai decidir o prazo da punição das torcidas. Mas mais importante do que isso é a punição, é a individualização, é a punição de cada torcedor desse que a gente está assistindo.

Cesar Saad, delegado da Polícia Civil

Torcedores organizados entraram em confronto na Av. Marquês de São Vicente, na Zona Oeste da capital, antes do clássico São Paulo 3 x 1 Corinthians, que aconteceu na Zona Sul, no Morumbi.

O delegado destacou a importância de tecnologias de reconhecimento facial para impedir que torcedores violentos entrem nos estádios de futebol.

Hoje a Lei Geral do Esporte traz a obrigatoriedade dos estádios de terem o reconhecimento facial. Então, com isso, é a forma que as forças de segurança, o Poder Público, vão ter de controlar aquele torcedor que é violento. Aí sim, ele efetivamente vai ter a sua punição e a submissão de frequentar o estádio.

Cesar Saad, delegado da Polícia Civil

