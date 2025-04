Sob pressão no Real Madrid, Ancelotti fala sobre momento difícil no clube e projeta jogo da Champions

Após a derrota contra o Arsenal na última quarta-feira, pela ida das quartas de finais da Liga dos Campeões, o Real Madrid volta a campo neste domingo, para enfrentar o Alavés, pelo Campeonato Espanhol. O treinador dos Merengues, Ancelotti, destacou a importância de uma vitória no confronto para recuperar a confiança da equipe.

"Amanhã quero ver um Madrid capaz de recuperar as boas sensações. É claro que todo mundo pensa no jogo de quarta-feira, mas isso passa pelo desempenho de amanhã. Continuamos na briga pelo título e é necessário jogar bem e vencer. Temos que dar tudo porque é fundamental voltarmos a ter boas sensações em campo", disse o italiano.

O Real irá disputar a partida de volta do torneio continental na próxima quarta-feira. O clube terá que reverter, no Santiago Bernabéu, uma vantagem de três gols dos ingleses. A bola rola às 16h (de Brasília).

"Cada derrota traz momentos difíceis. Você precisa pensar em como dar a volta por cima e se concentrar no que está por vir. Felizmente, no futebol sempre há a oportunidade de reagir e fazer um bom jogo. A equipe treinou muito bem nesses dois dias e está focada em vencer", enfatizou.

Ocupando a vice-liderança, os madrilenhos estão a quatro pontos do líder Barcelona, enquanto o Alavés briga pela permanência na primeira divisão, ocupando a 17ª colocação com 30 pontos.

"Encaramos como uma grande oportunidade para voltar a vencer depois de uma semana difícil. Vamos enfrentar um adversário que compete muito bem e que está lutando para não cair. Vai ser um jogo complicado, mas a equipe está preparada e ciente de que a partida de amanhã é muito importante", analisou o treinador.

Em meio a rumores de assumir a Seleção Brasileira, após a demissão de Dorival Júnior, Carlo Ancelotti também falou sobre uma possível saída do Real Madrid. O italiano vem sofrendo críticas pelos resultados e pelo desempenho abaixo para uma equipe tão estrelada.

"Essa é uma pergunta que não deve ser feita a mim. O contrato é bem claro, tenho quatro anos. Vamos falar sobre o futuro no fim da temporada, como sempre. Não tenho nada a acrescentar. O clube sempre me apoia e me ajuda, especialmente nos momentos difíceis", concluiu.

A partida contra o Alavés será no Mendizorrotza Stadium. Válido pela 31ª rodada da Laliga, o confronto está marcado para às 11h15 (de Brasília) deste domingo.