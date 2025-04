Pela segunda vez na temporada, Oscar Piastri conquista a Pole position para o GP do Bahrein de Fórmula 1

O grid para o GP do Bahrein de Fórmula 1 está definido. O australiano Oscar Piastri, da McLaren, conquistou a Pole position, com um grande tempo de 1m29s841. O jovem piloto conquistou sua segunda pole nesta temporada. Antes, ele havia alcançado a liderança do grid no GP da China.

Na segunda posição terminou o britânico George Russell (Mercedes), com Charles Leclerc (Ferrari) fechando o pódio. O brasileiro Gabriel Bortoleto parou no Q1 e largará da 18ª posição.

A grande corrida do GP do Bahrein de Fórmula 1 será neste domingo, a partir das 12h (de Brasília).

Bortoleto no Q1

Durante o Q1, o japonês Yuki Tsunoda (Red Bull) havia assumido a liderança provisória da sessão, mas o piloto teve sua volta deletada após ele infringir os limites da pista. Restando apenas um minuto, Gabriel Bortoleto conseguiu melhorar seu tempo, mas ficou na 18ª posição e parou no Q1. Norris (McLaren), Hamilton (Ferrari) e Verstappen (Red Bull) fecharam o Top 3. Os eliminados nesta primeira sessão foram: Alexander Albon (Williams), Liam Lawson (RB), Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), Lance Stroll (Aston Martin) e Oliver Bearman (Haas).

Acidente no Q2

O Q2 começou com batida. Na terceira curva, Esteban Ocon (Haas) perdeu o controle da tração do carro, rodou na pista e se chocou contra o muro. Como consequência, o acidente gerou uma bandeira vermelha. Os pilotos que pararam no Q2 foram: Jack Doohan (Alpine), Isack Hadjar (RB), Nico Hulkenberg (Kick Sauber), Fernando Alonso (Aston Martin) e Esteban Ocon (Haas).

Piastri na pole

O Q3 foi extremamente disputado. George Russell (Mercedes) fez um excelente tempo, mas logo foi superado Oscar Piastri (McLaren), que vive um grande fim de semana. Lewis Hamilton havia feito uma boa volta, mas assim como Tsunoda no Q1, teve seu tempo apagado por exceder os limites de pista. No fim, Piastri melhorou ainda mais sua marca e foi o único piloto no fim de semana a atingir 1m29.

Veja o grid completo para o GP do Bahrein de Fórmula 1: