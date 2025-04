Escalação do São Paulo: elenco encerra preparação para enfrentar o Cruzeiro

A escalação do São Paulo pode contar com novidades para o duelo deste domingo, com o Cruzeiro, às 17h30 (de Brasília), no Morumbis, pelo Brasileirão. Neste sábado, o técnico Luis Zubeldía encerrou a preparação da equipe para a partida e deve realizar algumas mudanças em relação ao jogo da última quinta, contra o Alianza Lima, pela Libertadores.

Uma alteração certa é na zaga. Arboleda teve de ser substituído contra o Alianza Lima acusando dores na coxa esquerda e, mesmo não tendo sido constatada qualquer lesão após exames, o equatoriano será preservado pela comissão técnica, uma vez que possui uma sobrecarga física.

Calleri, expulso no empate sem gols com o Atlético-MG, no último final de semana, é outra baixa confirmada do São Paulo para o jogo contra o Cruzeiro. O atacante argentino, que não vive uma boa fase, terá de cumprir suspensão automática neste domingo.

Ferreirinha, por sua vez, foi sacado no segundo tempo, mesmo sendo o nome do jogo ao marcar os dois gols do São Paulo na última quinta-feira, por correr o risco de se lesionar, caso permanecesse em campo. Desta forma, o atacante figura como dúvida para enfrentar o Cruzeiro.

Uma provável escalação do São Paulo para a partida deste domingo tem Rafael; Cédric Soares (Igor Vinícius), Ruan Tressoldi, Alan Franco (Sabino) e Wendell; Bobadilla, Marcos Antônio e Alves; Lucas Ferreira, Luciano e André Silva.

O São Paulo vai em busca de sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Nas duas primeiras rodadas o time empatou sem gols com o Sport, no Morumbis, e Atlético-MG, em Belo Horizonte. A ver se os comandados de Zubeldía serão capazes de, enfim, balançarem as redes na competição por pontos corridos.