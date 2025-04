Transmissão ao vivo de Red Bull Bragantino x Botafogo: veja onde assistir

Red Bull Bragantino e Botafogo medem forças hoje, às 16h (de Brasília), no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Onde assistir ao vivo? O confronto será transmitido com exclusividade pelo Premiere (pay-per-view).

O Red Bull Bragantino ainda não venceu na competição. Na última rodada, o Massa Bruta acabou superado pelo Fluminense por 2 a 1 e busca recuperação diante de sua torcida.

Do outro lado, o Botafogo chega embalado após conquistar a primeira vitória no torneio nacional. No Nilton Santos, o Glorioso derrotou o Juventude por 2 a 0 na rodada anterior.

Atual campeão da Libertadores, o time de General Severiano também venceu no meio de semana pela competição continental. Em casa, superou o Carabobo pelo mesmo placar: 2 a 0.

Red Bull Bragantino x Botafogo -- Brasileirão 2025