Onde vai passar Palmeiras x Corinthians pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Palmeiras e Corinthians medem forças na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Onde assistir? O clássico será transmitido ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

O Alviverde vem de vitória diante do Sport na rodada anterior. Na Ilha do Retiro, a equipe de Abel Ferreira venceu por 2 a 1.

O Alvinegro também somou três pontos no nacional. Em casa, os comandados por Ramón Díaz superaram o Vasco: 3 a 0.

As equipes entraram em campo no meio de semana. O Palmeiras venceu o Cerro Porteño pela Libertadores, enquanto o Corinthians empatou com o América de Cali, pela Sul-Americana.

Palmeiras x Corinthians -- Brasileirão 2025