Pouso Alegre x Atlético: onde assistir ao vivo e horário do jogo do Mineiro

O Atlético visita o Pouso Alegre às 16h (de Brasília) deste domingo (26), no Manduzão, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro.

A partida será transmitida ao vivo no Premiere. O Placar UOL acompanha os lances em tempo real.

O Galo ainda não venceu no Estadual e segue sem contar com seus titulares. O grupo principal disputou no último sábado (25) o último compromisso da pré-temporada nos EUA e perdeu nos pênaltis para o Orlando City. Agora, retorna ao Brasil.

O atual pentacampeão mineiro está na lanterna do Grupo A, com dois pontos. Com o time alternativo, o Atlético empatou com Aymorés e Democrata-GV nas duas primeiras rodadas do Mineiro.

O Pouso Alegre ainda não somou pontos e também está em último de sua chave, a C. A equipe foi derrotada por Athletic Club na estreia e goleada por 7 a 0 pelo América no duelo anterior.

Pouso Alegre x Atlético - 3ª rodada do Mineiro

Local: Estádio Manduzão, em Pouso Alegre

Data e horário: 26 de janeiro de 2025, às 16h

Transmissão: Premiere