Polícia investiga ameaças a árbitro da Premier League após expulsão

A polícia britânica investiga ameaças e ataques de torcedores direcionados ao árbitro Michael Oliver.

O que aconteceu

Michael Oliver virou alvo de torcedores do Arsenal após mostrar o cartão vermelho a Myles Lewis-Skelly. O lance ocorreu no jogo da Premier League contra o Wolverhampton, no último sábado (25), e foi confirmado pelo VAR Darren England.

A decisão gerou uma série de ameaças e a polícia abriu investigação. De acordo com declaração do PGMOL, representante da arbitragem na Inglaterra, Michael Oliver e sua família sofreram "ataques abomináveis".

"A polícia está ciente, e um número de investigações começou. Nós apoiamos Michael, e todos os afetados, e estamos determinados a impedir esse comportamento inaceitável. Infelizmente, essa não é a primeira vez que um árbitro foi forçado a lidar co ameaças em tempos recentes." - PGMOL