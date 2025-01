Atacante do Brasil acusa goleiro da Bolívia de racismo no Sul-Americano sub-20

Neste domingo, o Brasil enfrentou a Bolívia pela segunda rodada do Sul-Americano sub-20, disputado na Venezuela, e venceu por 2 a 1. Após o apito final, o atacante Rayan alegou ter sido chamado de "mono", que significa macaco, em espanhol, e visto Fabián Pereira, goleiro da seleção adversária, imitar um macaco em sua direção.

Logo depois do ocorrido, o atleta brasileiro, ao lado do restante do elenco e da comissão técnica, denunciou a atitude discriminatória aos árbitros da partida.

"É repugnante assistir novamente atos de racismo contra um atleta. Racismo é crime e vou sempre me solidarizar. Não podemos normalizar. Estamos tomando medidas efetivas para punir os responsáveis com rigor", declarou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CBF ? Seleção Brasileira de Futebol (@cbf_futebol)

Em nota publicada pela própria entidade, foi informado que a CBF enviou uma representação à Conmebol e às autoridades locais como forma de protesto contra os atos racistas sofridos pelo jogador brasileiro.

Com a vitória, após a vergonhosa goleada diante da Argentina, a Seleção Brasileira contabiliza seus primeiros três pontos no Grupo B do torneio. Já a Bolívia, ainda zerada, figura na lanterna.

Pela terceira rodada do Sul-Americano, o Brasil enfrentará o Equador nesta quinta-feira, às 17h (de Brasília). A Bolívia, por sua vez, pega a Argentina na terça, às 18h.