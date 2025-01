Zagueiro Léo, do Athletico-PR, é vítima de racismo em clássico contra o Coritiba

Neste sábado, durante o clássico entre Coritiba e Athletico-PR, realizado no Couto Pereira e válido pelo Campeonato Paranaense, o zagueiro Léo, que defende o Furacão, foi alvo de insultos racistas por parte de um torcedor do Coxa. Através de um vídeo publicado nas redes sociais, o agressor chama o atleta de "macaco" repetidas vezes.

"Macaco não se cria no Couto Pereira. Vai embora, Léo Pelé, seu macaco, seu preto. Aqui não, olha para cá, seu macaco", proferiu o torcedor, que acompanhava a partida das arquibancadas.

Recebemos esse vídeo, mostrando um torcedor do Coritiba filmando do zagueiro Léo Pelé e cometendo Racismo!

Que a @demafe_pc_pr e a @federacaopr investiguem! pic.twitter.com/enxje76o9B ? Paulo - Athletico M1l Gr4u (@AthleticoM1l) January 25, 2025

Atletas dos dois times discutiram e trocaram provocações desde o início do duelo. Aos 28 do primeiro tempo, o zagueiro Léo recebeu seu segundo cartão amarelo após uma dividida com Lucas Ronier e deixou o Athletico-PR com um a menos. Foi durante a sua saída de campo, enquanto questionava a equipe de arbitragem sobre sua expulsão, que o jogador de 28 anos foi alvo de racismo.

No apito final, com placar de 0 a 0, houve mais confusão entre jogadores e comissão técnica de ambas as equipes, sendo necessária intervenção da polícia. Sem gols, o clássico terminou com um total de dois expulsos e 11 amarelos.

Logo após o incidente, ambos os clubes repudiaram tal atitude e afirmaram que adotarão todas as medidas cabíveis para que o responsável seja identificado e punido conforme a lei manda.

Confira o comunicado emitido pelo Athletico-PR

O Athletico tomou conhecimento do vídeo que circula na internet, no qual torcedores proferem injúrias raciais contra nosso atleta Léo durante o Athletiba deste sábado (25).

O Athletico repudia veementemente qualquer ato de racismo, reafirmando que condutas dessa natureza são inaceitáveis e jamais serão toleradas.

O clube informa que está adotando todas as providências cabíveis para que os responsáveis sejam identificados e punidos na forma da lei. A prática de injúria racial é crime, equiparada ao racismo. A Lei Geral do Esporte também prevê punições severas para atos discriminatórios no ambiente esportivo, podendo resultar em sanções administrativas e até no banimento dos envolvidos.

O Athletico segue prestando total apoio ao atleta Léo. O compromisso do Athletico com a luta contra o racismo é inegociável, e o futebol deve ser um espaço de respeito, diversidade e inclusão.

Veja também a nota publicada pelo Coritiba

O racismo jamais deve fazer parte do futebol. O que aconteceu com o atleta Léo é e sempre será inaceitável. Lamentável que tenha ocorrido em nosso estádio.

Tomaremos todas as medidas que estiverem ao nosso alcance para identificar o agressor e continuaremos trabalhando para que isso jamais se repita.