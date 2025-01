São Paulo: Ryan decolou com ajuda de pentacampeão em 'fábrica de base'

Da mesma geração de Endrick, Ryan Francisco deixou o Palmeiras por falta de espaço e encontrou seu porto seguro no Ska Brasil, time de Santana do Parnaíba que tem o pentacampeão Edmilson como presidente. Na equipe, ele aperfeiçoou seu jogo e despertou interesse do São Paulo. Suspenso, Ryan está fora da final da Copinha contra o Corinthians, neste sábado, às 10h.

Chegada de Ryan ao Ska. "Ryan foi dispensado junto com o João Pedro, que é o goleiro do São Paulo. Quando o seu Raimundo, pai do Ryan, chegou no Ska, tivemos uma conversa a nível de projeto de carreira. Via no Ryan um grande potencial faltando alguns detalhes para estar em time grande. Jogou o Paulista com a gente e o São Paulo se interessou quando ganhamos deles em Cotia com dois gols do Ryan", contou Edmílson em entrevista exclusiva ao UOL.

A transição. "Sentamos com o pai, e eles não tinham empresário na época. Falei que ele precisava realmente procurar um gestor. O Ska apenas é uma escola. Eles vêm, aprendem valores e se destacam em clubes grandes. Esse foi o start, e o São Paulo fez a parceria."

Preocupação etária

Ryan Francisco é nascido em 21 de novembro e, por ser do final do ano e de um biotipo mais magro, há uma preocupação com avaliações precipitadas do jogador. Sobretudo na base, jogadores nascidos no fim do ano costumam levar desvantagem em matéria de maturação contra atletas nascidos no início.

Para Edmilson, Ryan sempre demonstrou potencial, mas a avaliação com ele precisava sempre ser feita com essa ponderação etária. Segundo o cartola, o timing de atletas nascidos no fim do ano é diferente.

Quando ele chegou, víamos um potencial enorme, mas tinha um timing diferente dos outros. Ryan por pouco não é 2007, ele é 2006. É prematuro. Tem um ano de diferença para os outros atletas. O principal que víamos era a parte física. A nível tático, canhoto, não. Mas a nível físico ele precisava evoluir. Com a gente, ele jogava pela beirada e o São Paulo encontrou uma posição boa para ele ser finalizador.

Ryan tem muito a evoluir, tem que ser observado de maneira diferente e não queimar etapas. Ele completou 18 quase em dezembro e dentro do futebol se você não tiver esse olhar, você acaba antecipando etapas e julgando aprovação e liberação do atleta muito rápido. Esse olho técnico é muito importante. Não tenho dúvidas que ele tem o que mais precisa hoje no futebol que são gols. Se posiciona bem, quando tem a bola é bom, tem faro de gol e os números são sobrenaturais. É número para time grande europeu. Times europeus procuram isso.

Para o pentacampeão, o São Paulo soube conduzir a carreira de Ryan na base. "Em 2022, quando o Ryan vai para o São Paulo, a gente foi vice-campeão paulista, jogamos quatro vezes com o São Paulo, e o Ryan não jogou um jogo. Ficou no banco ou nem era convocado. São Paulo soube esperar e agora está colhendo frutos".

Ska, a fábrica de base

O Ska Brasil não tem apenas Ryan Francisco no time do São Paulo. O clube que tem como foco a formação de jogadores para o mercado de base também tem o goleiro João Pedro e o volante Hugo com passagens e participação do clube em direitos econômicos.

O zagueiro Kauê, recentemente negociado com o Mafra (POR), também passou pelo Ska. Ao todo, o clube possui 23 jogadores atna Copinha, apesar de não ter jogado a competição neste ano.

Somos uma fábrica, fornecedores de atletas de base para o mercado. Temos mais de 100 jogadores que saíram. Essa é nossa função. Ska nasceu com essa mentalidade minha e fico feliz de ter sido ponte e benção na vida desses atletas.

Paulistão 2025 ao vivo no UOL Play e no Canal UOL

Agora você pode assistir ao Campeonato Paulista no UOL Play e no Canal UOL.

São até 7 jogos ao vivo por rodada, com o melhor time de narradores e comentaristas da TV e do streaming.

O Canal UOL está disponível nas principais operadoras de TV a cabo do país e streaming:

Na Claro TV, está no canal 549.

Na Vivo TV, o número é 613.

O Canal UOL também está disponível na Oi TV (canal nº 140), na Sky (canal n° 88), na TVRO Embratel (canal nº 546), na Zapping (canal nº 64), na Samsung TV (canal n° 2074), na Pluto TV e no UOL Play

Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui.