Palmeiras 'dorme' no 2º tempo e leva virada do Novorizontino em Barueri

O Novorizontino venceu o Palmeiras por 2 a 1 neste sábado (25), pela quarta rodada do Campeonato Paulista, na Arena Barueri.

Pablo Dyego e Robson marcaram os gols do Novorizontino no segundo tempo. No primeiro, Facundo Torres fez o alviverde.

O Palmeiras escolheu a Arena Barueri para o mando de campo — o técnico Abel Ferreira já deixou claro que não gosta de jogar fora do Allianz Parque como mandante. O Allianz terá a apresentação do show da banda Twenty One Pilots no domingo (26).

O alviverde ainda viu cair a invencibilidade de quatro anos na fase de grupos do Paulistão. Foram 42 jogos sem perder até este sábado, com 30 vitórias e 12 empates desde a última derrota em abril de 2021.

O Palmeiras segue na liderança do Grupo D, com 7 pontos. O Novorizontino subiu para a segunda posição do Grupo C, com 5 pontos.

As equipes voltam a jogar na terça-feira (28) pelo Paulista. O Palmeiras enfrenta o Bragantino, enquanto o Novorizontino joga contra o Velo Clube.

Como foi o jogo

Com paciência, Palmeiras constrói vitória parcial. O time misto escalado por Abel Ferreira foi superior aos adversários durante toda a etapa, não sofreu sustos, mas o gol aconteceu apenas na reta final. Após finalizações para fora de Allan e Raphael Veiga, o ataque encaixou, e Facundo Torres comemorou o seu primeiro gol com a camisa alviverde.

Allan chama a atenção. A nova joia palmeirense ganhou a titularidade após mostrar bons minutos nas primeiras rodadas do Paulistão. O garoto de 20 anos, escalado como volante, aproveitou bem os espaços e conseguiu duas finalizações de perigo no primeiro tempo. Além dos chutes, Allan foi o líder do jogo em desarmes.

Novorizontino muda a postura e vira. O segundo tempo contou outra história com o time de Novo Horizonte mais determinado. Foram vinte minutos explorando o ataque, até que um pênalti deixou tudo igual em Barueri. Se Allan deixou uma boa impressão nos 45 minutos iniciais, o jogador ficou marcado pela entrada em Patrick, que originou a penalidade. Os técnicos continuaram mexendo nas equipes, e Eduardo Baptista foi mais feliz. Nomes que vieram do banco como Rodrigo Soares e Robson garantiram a virada e os três pontos do Tigre.

Lances de destaque

Passou perto. Caio Paulista cruzou para a área, e Allan acertou de cabeça buscando o canto. A bola passou com perigo à esquerda de Jordi, indo para fora.

1x0. Aos 42 minutos do primeiro tempo, Mayke avançou pela direita e cruzou rasteiro em direção ao gol. Facundo Torres chegou na hora certa para tocar na bola e abrir o placar para o Palmeiras.

1x1. De pênalti, Pablo Dyego bateu firme no canto direito e empatou a partida aos 23 minutos da etapa final. Marcelo Lomba até acertou o canto, mas não alcançou.

1x2. Aos 38 do segundo tempo, Rodrigo Soares cruzou do lado direito, Marlon não subiu para o cabeceio, e a bola sobrou para Robson, que finalizou na saída de Marcelo Lomba.

Ficha Técnica

Palmeiras 1 x 2 Novorizontino

Campeonato Paulista 2025, 4ª rodada

Data e horário: 25 de janeiro de 2025, às 20h30 (de Brasília)

Local: Arena Barueri

Arbitragem: Lucas Canetto Bellote

VAR: Luiz Flavio de Oliveira

Cartões amarelos: Aníbal Moreno, Abel Ferreira (PAL), Pablo Dyego, Jordi (NOV)

Gols: Facundo Torres (42'/1ºT), Pablo Dyego (23'/2ºT), Robson (38'/2ºT)

Palmeiras: Marcelo Lomba; Mayke (Marcos Rocha), Benedetti, Gustavo Gómez e Caio Paulista (Giay); Aníbal Moreno, Rômulo (Luighi) e Raphael Veiga (Fabinho); Facundo Torres, Allan (Thalys) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

Novorizontino: Jordi; Patrick, Dantas (Bruno José) e César Martins; Igor Formiga (Rodrigo Soares), Luís Oyama (Robson), Willian Farias, Marlon e Reverson; Pablo Dyego (Rafael Donato) e Pedro Balotelli (Nathan Fogaça). Técnico: Eduardo Baptista