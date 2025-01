Giro dos Estaduais: Com gol de ex-Palmeiras, Fortaleza derrota Horizonte na estreia pelo Cearense

Neste sábado, em confronto válido pela primeira rodada do Campeonato Cearense, o Fortaleza visitou o Horizonte no Estádio Domingão e venceu por 3 a 1. Renato Kayzer (2) e o ex-Palmeiras Breno Lopes balançaram as redes para o Leão do Pici, enquanto Waldson descontou para os mandantes.

Com o revés, o Fortaleza chegou aos três pontos, na primeira colocação do Grupo B. Por outro lado, com o revés, o Horizonte permaneceu com três somados, agora na quarta posição da Chave A.

Fim de jogo no Domingão! O Fortaleza estreia com vitória, vencendo o Horizonte por 3 a 1 no Campeonato Cearense! ???? Renato Kayzer

?? Breno Lopes #FortalezaEC pic.twitter.com/AAVlyjhpXP ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) January 25, 2025

Na Bahia

No Campeonato Baiano, o Vitória visitou o Colo Colo na Arena Fonte Nova pela quarta rodada e goleou pelo placar de 4 a 1. Gustavo Mosquito, Janderson, Wellington Rato e Fabrício marcaram para o time visitante, e Wesley diminuiu para a equipe da casa.

Com o triunfo, o Vitória chegou à liderança da competição, com oito pontos e nenhuma derrota registrada até o momento (duas vitórias e dois empates). Já o Colo Colo ficou com os mesmo dois somados, na décima e última posição.

Em Santa Catarina

Pelo Campeonato Catarinense, o Avaí recebeu o Figueirense na Ressacada e foi superado por 1 a 0, com gol marcado por Gabriel Oliveira. Com a derrota, a equipe da casa permaneceu com cinco pontos, na quinta colocação.

Por outro lado, o Figueirense alcançou a quarta posição, também com cinco somados, mas à frente por critérios de desempate.

Em Goiás

Já no Campeonato Goiano, o Goiás visitou o Anápolis no Estádio Jonas Duarte, venceu por 1 a 0, com tento anotado pelo goleiro Tadeu. O Esmeraldino tem agora sete somados, na terceira colocação, e apenas dois pontos de diferença em relação ao líder Inhumas.