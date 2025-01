Filipe Luís elogia Fla na estreia do time principal e despista sobre Danilo

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Filipe Luís elogiou a atitude do Flamengo na estreia da equipe principal na temporada. O treinador disse que "os jogadores tiveram uma atitude excepcional", e lembrou que o grupo ainda está tentando entender melhor a formação para o que classificou como "jogo apoiado".

O Flamengo venceu o Volta Redonda por 2 a 0 na tarde deste sábado, em Brasília, e chegou ao G4 do Campeonato Carioca. Michael e Plata marcaram os gols do triunfo.

Grande jogo, onde os jogadores tiveram uma atitude excepcional. Fiquei muito feliz pela obediência e consciência tática deles. Estamos em um momento de entender o jogo apoiado, eles fizeram isso com perfeição Filipe Luís

Na coletiva, foi lembrado que Filipe Luís ligou e ajudou o Fla a fechar com Juninho, e logo depois o treinador foi questionado sobre Danilo. O jogador, que está na Juventus, da Itália, tem conversas para reforçar o Rubro-Negro.

Falei com o Juninho por telefone e o que falei para ele eu digo para todos sempre que começo a trabalhar. Eu não tenho compromisso com ninguém e eu não prometo para ninguém que vão chegar aqui e serem titular. Todos têm que ser titulares a partir do rendimento. O Danilo não é jogador do Flamengo e eu não posso falar de um jogador que não é do Flamengo

O que mais ele falou?

Evolução do time desde o amistoso nos EUA. "Tivemos uma imposição muito grande, dominamos o jogo a todo momento e não paramos de tentar atacar o gol adversário. Pedi algumas coisas específicas essa semana, que precisava melhorar em decorrência ao jogo contra o São Paulo, foi nosso primeiro jogo, a perna pesada ainda, time misto... Hoje já vi muita coisa do que eu espero da equipe. Eles desfrutaram, conseguiram se divertir com a ideia. Eles compraram a ideia, a atitude deles foi excepcional, e isso levou o time a ter uma facilidade na saída de bola, nas progressões das jogadas. Tiveram paciência para abrir a defesa do Volta Redonda que estava muito fechada. E não paramos de atacar e pressionar. Temos coisas para evoluir ainda e vamos continuar em eterna evolução, nunca paramos de aprender".

Estreia de Juninho. "Sabemos o jogador que ele é, o que pode nos ajudar nesse modelo. Sabemos as características dele, o perigo que é nosso ataque para a defesa adversária quando ele joga. Ficamos felizes, os primeiros minutos com a camisa do Flamengo são sempre um momento especial. Lembro da minha estreia, o primeiro jogo é muito especial, o telefone fica cheio (risos). E ver ele com a camisa do Flamengo, dando a vida como os outros companheiros, eleva o nível desse grupo".

Variações no ataque. " As variações acontecem porque são jogadores muito versáteis e conseguem se adaptar a qualquer tipo de jogo e de pressão, e elas vão acontecendo durante o jogo. O Volta Redonda foi se adaptando durante o jogo e nós conseguimos atacar bem contra linha de quatro e contra linha de cinco. Foi um jogo bem sólido da nossa equipe".

Carlinhos não viajou com o elenco. "Ele ficou no Rio, eu optei por trazer esses jogadores. Eles entraram de férias antes do tempo para jogar esses quatro jogos do Carioca, ele fez três gols nesses jogos. A gente sabe da qualidade que ele tem, agora vamos ver as decisões que vamos tomar."

Futuro do zagueiro Pablo e meia Lorran. "Esse é um assunto exclusivamente da diretoria. Claro que eu tenho opinião, mas isso o [José] Boto [diretor de futebol] vai poder responder para vocês. Estou com o grupo que participou da pré-temporada inteira comigo, que bebeu da água do conteúdo que eu passei para eles, tiveram essa imersão nesses nove dias com treinos, vídeos e correções. Então é um grupo que partiu na frente nesse quesito tático, que eu prezo muito. É inegociável que os jogadores cumpram as funções que eu peço. Os jogadores não estiveram comigo, e a diretoria vai se reunir com eles e comigo para tomarmos a decisão do que vai ser deles. Eles são jogadores do Flamengo e enquanto forem têm todo direito de estar aqui e participar do grupo. Mas isso é assunto totalmente do Boto".

