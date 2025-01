Ex-campeões do UFC, Cigano e Werdum são destaques do draft da GFL e lideram times; entenda

Em dezembro, a GFL, nova organização de MMA, surpreendeu parte dos fãs e profissionais do esporte ao anunciar que seu formato de disputa será baseado em equipes (seis ao todo) e, agora, o cenário ficou mais claro. Na última sexta-feira (24), a 'Global Fight League' realizou seu primeiro draft promocional, que contou com diversos lutadores conhecidos do grande público. Ex-campeões do UFC, Junior 'Cigano' e Fabrício Werdum foram dois dos principais destaques da cerimônia, chegando com prestígio na nova casa.

No Draft da GFL, 'Cigano' foi o quarto classificado no geral e a primeira escolha do time Miami (EUA), que tem Thiago 'Pitbull' na função de gerente e Conan Silveira na de treinador. Já Werdum foi o quinto escolhido no geral e a primeira escolha do time São Paulo. A equipe brasileira será gerenciada por Lyoto Machida e treinada por André Pederneiras.

Com a classificação elevada na cerimônia, os populares e vitoriosos Junior e Fabrício aparecem naturalmente como os principais expoentes do plantel de lutadores dos times Miami e São Paulo. Já no geral, Tyron Woodley foi o primeiro escolhido do Draft da GFL e integrou o time Dubai (EAU). Vale destacar que cada equipe é composta por 20 lutadores, sendo dois representando cada uma das dez categorias de peso (sete masculinas e três femininas). A expectativa é que a primeira temporada da organização seja realizada a partir de abril.

Sistema de pontuação

Assim como acontece na PFL, a GFL vai utilizar um sistema de pontuação ao longo de sua temporada regular. Se o profissional vencer a luta por via rápida (finalização ou nocaute), irá ganhar quatro pontos para o seu respectivo time. O atleta que vencer por decisão receberá três pontos. O empate vale dois pontos. Já o lutador que for derrotado por decisão soma um ponto. Quem perder pela via rápida não pontua. Sendo assim, as quatro equipes com a maior pontuação na primeira fase avançam para a semifinal.

Confira os times completos:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Global Fight League (@globalfightleague)

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Global Fight League (@globalfightleague)

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Global Fight League (@globalfightleague)

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Global Fight League (@globalfightleague)

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Global Fight League (@globalfightleague)

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Global Fight League (@globalfightleague)