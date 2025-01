Cruzeiro arranca empate no fim contra Betim em jogo com novas vaias a Diniz

Do UOL, em São Paulo

O Cruzeiro sofreu contra o Betim, mas conseguiu marcar no fim e empatou por 1 a 1 no Mineirão, pela 3ª rodada do Campeonato Mineiro. A partida ficou marcada por novas vaias ao técnico Fernando Diniz.

Eurico deixou o Betim na frente no 1º primeiro tempo. Aos 38 minutos, Foguinho cruzou da esquerda, o zagueiro venceu no alto e cabeceou cruzado. A bola ainda bateu na trave antes de entrar, sem chances para Cássio, que nem pulou.

Lautaro Díaz, que havia acabado de entrar, deixou tudo igual na reta final. Aos 42 da segunda etapa, Fabricio Bruno cruzou da direita e o atacante argentino desviou de cabeça para arrancar o empate.

Fernando Diniz, técnico do Cruzeiro, durante o jogo contra o Betim, pelo Mineirão Imagem: Fernando Moreno/Agif

Diniz foi xingado e vaiado novamente por torcedores. Inclusive, a torcida reclamava da atuação da equipe quando saiu o gol do adversário. O treinador cruzeirense já havia sido alvo da insatisfação da arquibancada após a derrota na última rodada.

Com força máxima, a Raposa teve seus astros pouco inspirados. Dudu foi titular de novo, mas não se sobressaiu. Matheus Pereira e Kaio Jorge, que atuaram pela primeira vez no ano, também foram discretos em campo. Fabricio Bruno foi um dos destaques, por ter evitado um gol adversário, além da assistência para Lautaro Diaz.

Gabigol, descalibrado, passou em branco em sua estreia oficial pelo novo clube. O atacante teve algumas oportunidades, mas não aproveitou nenhuma. Ele carimbou a trave nos acréscimos.

O Cruzeiro foi a quatro pontos e está na liderança provisória do Grupo C. A equipe foi para a ponta, mas mas nenhum de seus três adversários na chave jogou na rodada.

Já o Betim segue invicto e em primeiro no Grupo A — o mesmo do Atlético. O time tem sete pontos e ainda não perdeu na competição.

O Cruzeiro volta a campo na quinta (30) para enfrentar o Itabirito, fora de casa. Já o Betim recebe o Democrata na quarta, também pela 4ª rodada do Estadual.

Como foi o jogo

Jogadores do Cruzeiro se lamentam durante jogo contra o Betim, pelo Mineiro Imagem: Fernando Moreno/Agif

O Betim levou mais perigo e saiu na frente no 1º tempo. A equipe visitante explorou a bola parada e o contra-ataque, enquanto a Raposa sofria na criação das jogadas. Logo antes de inaugurar o placar, o Betim obrigou Fabricio Bruno a salvar uma bola quase em cima da linha.

O Cruzeiro pressionou na segunda etapa, conseguiu furar a retranca no fim e ainda quase virou. O time comandado por Fernando Diniz teve o controle absoluto da posse de bola, encurralou o adversário e terminou a partida buscando o segundo gol.