São Paulo tem interesse no lateral Cédric Soares? Hernan explica

O São Paulo não abriu negociação com o lateral português Cédric Soares, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

O colunista explicou que o jogador de 33 anos se recupera fisicamente no Núcleo de Reabilitação Esportiva (Reffis) do Tricolor e teve seu nome oferecido à diretoria são-paulina.

O Cédric Soares é um jogador experiente e está há mais de um ano parado. Ele foi ao Reffis para recuperar a condição física, usou o CT, usou os campos, usou o Reffis, e aí tem um grupo de intermediários que está trabalhando o nome dele.

Não me disseram que tem negociação aberta. É um jogador que chegou para fazer uma avaliação, fez essa parceria de usar o Reffis e foi convidado para ir lá no Morumbi assistir ao jogo, mas não está aberta uma negociação.

André Hernan

Segundo Hernan, o São Paulo "tem um pé atrás" com a ideia de contratar Cédric Soares devido a frustrações passadas, inclusive nas laterais.

Já teve uma experiência, por exemplo, com o Juanfran, que não deu certo. É muito parecido.

E teve o Jamal Lewis, que é mais novo, mas veio de um lugar completamente diferente, também não deu certo. Então, o São Paulo tem muito pé atrás.

André Hernan

