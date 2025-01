Negociando com o Santos, Neymar faz gol decisivo em treino do Al-Hilal e tira sarro de zagueiro

Enquanto negocia a sua transferência para o Santos, Neymar segue treinando com o elenco do Al-Hilal. Nesta sexta-feira, o clube da Arábia Saudita divulgou um vídeo do atacante marcando um gol na atividade.

O tento do brasileiro foi decisivo para sacramentar a vitória no rachão. O ídolo do Peixe comemorou muito com os companheiros. Nas redes sociais, ele ainda tirou sarro de Ali Al-Bulayhi.

O zagueiro, que estava na equipe adversária, escreveu "gol de trapaça, impedimento e tempo esgotado". Neymar respondeu: "não chore, meu amigo, sou muito rápido".

A goal to close it out! ??? pic.twitter.com/zidIzJw95s ? AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) January 24, 2025

Neymar não entra em campo desde o dia 4 de novembro de 2024, quando lesionou a coxa. Ele havia acabado de retornar de uma contusão no joelho.

Atualmente, o jogador de 32 anos já está apto para entrar em campo. Contudo, o técnico Jorge Jesus entende que ele não está no mesmo ritmo que os companheiros e, por isso, só o usará na Liga dos Campeões da Ásia e no Mundial de Clubes.

Em meio a este cenário, Neymar conversa com o Santos para voltar ao Brasil. As partes já tem um acordo. Resta, apenas, o atacante entrar em acordo com o Al-Hilal. A tendência é que ele rescinda o contrato, que é válido até o dia 30 de junho.

Internamente, o Peixe está otimista com a chegada do ídolo. A expectativa é que ele assine com o clube paulista até o final de janeiro.