Ancelotti despista sobre interesse saudita em Vini Jr.: 'Feliz no Real'

O técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid, desconversou sobre uma possível saída de Vinicius Jr. para o futebol da Arábia Saudita. O italiano destacou que o camisa 7 "está muito feliz" no time merengue, mas não cravou o "fico" do brasileiro.

O que chegou para mim, já que tenho informações diretas sobre o jogador, é que ele está muito feliz aqui e quer fazer história no Madri. Estamos felizes aqui e queremos fazer história", declarou o técnico de 65 anos. Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid

Você tem que perguntar a ele [Vinicius Jr]. Eu não sei se essa oferta [da Arábia Saudita] virá ou não. Ele está fazendo história aqui e quer continuar assim.

De acordo com reportagens da mídia espanhola, Vinícius poderia ter oferta da Arábia Saudita de mais de 550 milhões de dólares (aproximadamente R$ 3 bilhões). Segundo o jornal Marca, o time que deseja Vinicius Júnior é o Al-Hilal.

O que mais Ancelotti falou

Vini desfalca o Real contra o Valencia: "O jogador é o mesmo de sempre, é bom para ele ter alguns dias de recuperação... para aproveitar e estar mais descansado no momento mais importante da temporada".

Calendário apertado: É verdade que é um calendário exigente, mas pouco a pouco estamos entrando no ritmo certo... O objetivo é claro, nos tornamos líderes [do Campeonato Espanhol] e temos de manter nossa posição"

Vini comentou possível saída

O meu próximo passo é estar sempre com a cabeça tranquila de poder melhorar o meu jogo, seguir evoluindo e ajudando o maior clube do mundo, porque eu sonhei em chegar até aqui e jogar com grandes jogadores. Esse é o meu sonho, de pensar agora, de pensar grande e poder conquistar mais títulos com essa camiseta. Vinicius Jr à TNT Sports após vitória sobre o RB Salzburg pela Liga dos Campeões.

*Com informações da Reuters