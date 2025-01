Oscar projeta quarteto ofensivo e exalta elenco do São Paulo: 'É muito bom'

Um dos destaques do São Paulo na vitória de 1 a 0 sobre o Guarani, pelo Paulistão, Oscar reestreou oficialmente com a camisa tricolor e falou sobre a atuação do tão esperado quarteto ofensivo, formado por ele, Lucas Moura, Luciano e Calleri.

Nosso elenco é muito bom. Independentemente de quem joga ali na frente, ou até na parte de trás, temos que dar o melhor. São muitos jogos, então vamos ter que ir revezando, então é bom ter várias opções

O que aconteceu

Oscar fez sua primeira partida com a camisa do São Paulo e foi eleito craque do jogo. Ele elogiou o adversário desta quinta-feira e aprovou a atuação do time tricolor especialmente na etapa inicial.

Primeiramente muito feliz pela vitória, estar voltando aqui depois de tanto tempo e ter ajudado a equipe a fazer um bom jogo. Principalmente no primeiro tempo a gente criou bastante, mas o Guarani é uma equipe que está treinando há mais tempo, que joga um futebol muito bonito e dificultou bastante pra gente, mas a gente teve muitas chances no primeiro tempo

No segundo tempo nosso time cansou um pouquinho, mas todo mundo está de parabéns pela vitória, o Luciano pelo gol, acho que, no geral, todo mundo da nossa equipe jogou muito bem

Oscar destacou ainda a capacidade do quarteto e de outros jogadores do elenco de alterar posições dentro de campo.

É bom eu jogar às vezes na esquerda, às vezes no meio e às vezes na direita; o Lucas também faz isso, Luciano também faz isso muito bem, Ferreirinha... Acho que todo mundo que entrou foi bem, mais o mais importante hoje foi sair com a vitória, estamos em fase de preparação ainda e acho que vamos melhorar a cada jogo

O jogo marcou a estreia do quarteto Lucas, Luciano, Oscar e Calleri. Foi a primeira vez dos quatro juntos em campo, já que Zubeldía mesclou os times nos amistosos de pré-temporada.

Oscar jogou pouco mais de 65 minutos. Ele deixou o campo aos 19' do segundo tempo. Com os quatro se buscando o tempo todo, Oscar distribuiu passes, chegou a acertar um lindo toque de letra para Lucas e comandou o time no primeiro tempo.

Pablo Maia voltou ao time depois de um longo período e exaltou o reforço de Oscar na equipe tricolor, em entrevista à Max.

É sempre um prazer estar com um craque como o Oscar, tem os pensamentos muito diferentes que a gente tem que acompanhar. Mas com o dia a dia a gente vai conhecendo melhor e buscando um entrosamento melhor

O Tricolor volta a campo neste domingo, às 18h30, quando recebe o Corinthians para o clássico Majestoso. Antes disso, o time sub-20 enfrenta o mesmo rival na final da Copinha, no sábado, às 10h, no Pacaembu.