Música, camisas e comemoração: possível retorno de Neymar anima ambiente na Vila

Os torcedores do Santos vivem intensamente a expectativa de ter Neymar de volta. Com as conversas da diretoria com o atacante evoluindo, os alvinegros estão cada vez mais animados.

Nesta quarta-feira, o Peixe perdeu por 2 a 1 para o Palmeiras. Quase 14 mil pessoas marcaram presença na Vila Belmiro. O assunto mais comentado, com certeza, era a iminente chegada do astro. Era possível ouvir em todos os cantos o nome do jogador em meio as conversas.

Nas arquibancadas, o famoso mar branco ganhou muitos pontos azuis na última noite. Milhares de torcedores foram ao estádio com a camisa azul do Santos, usada em 2012. O uniforme ficou muito marcado pelo Neymar.

Até mesmo os mais jovens, que nem sequer viram o atacante atuar pelo Peixe, estão animados com a chance de vê-lo de perto. A reportagem conversou com Diogo, de 12 anos. Assim como o pai, o garoto foi ao Urbano Caldeira com a camisa azul.

"É um sonho. Ver o Neymar aqui de volta é uma coisa que eu sempre quis. Nunca vi ele no Santos, mas eu vejo vídeos, reportagens na televisão, meu pai também fala sobre...Se ele vier, dá para brigar por vários títulos", disse.

"A gente fica ansioso para ver ele de volta. Eu só falei coisas boas para o meu filho sobre o Neymar. Mostrei alguns vídeos...só coisa boa. Expectativa grande para ver o Neymar junto com meu filho agora", completou o pai, Diogo, de 37 anos.

Diogo e Diego acompanharam a derrota de 2 a 1 do Santos na Vila Belmiro

Antes de a bola rolar para o clássico, a torcida cantou para Neymar. "Volta para sua casa, Neymar", gritaram repetidas vezes. O cântico também foi entoado no estádio na vitória de 2 a 1 sobre o Mirassol.

No decorrer do embate, aliás, mais uma alusão ao atacante. Guilherme imitou a comemoração do astro, colocando as duas mãos na bochecha e a língua para fora. O ato levou a torcida à loucura.

O Santos tem um acordo com o ídolo, que ainda precisa resolver algumas questões com o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

O jogador de 32 anos tem vínculo com o time árabe até o dia 30 de junho de 2025. Contudo, o brasileiro tem agradado, especialmente por conta das lesões. Ele retornou de grave contusão no joelho recentemente e, logo no seu segundo jogo, sofreu uma lesão muscular na coxa.

Atualmente, Neymar já está apto para entrar em campo. Contudo, o técnico Jorge Jesus entende que ele não está no mesmo ritmo que os companheiros e, por isso, só o usaria na Liga dos Campeões da Ásia e no Mundial de Clubes.

Em meio a este cenário, o atacante foi seduzido pelo Santos a voltar para casa. Com uma boa relação com o pai de Neymar, o presidente Marcelo Teixeira apresentou um projeto esportivo ao jogador, além de um vídeo, feito com inteligência artificial, de Pelé convocando o craque a retornar.

O carinho que Neymar vai receber no Brasil pesou bastante, além da proximidade da Copa do Mundo. O camisa 10 da Seleção Brasileira tem o sonho de conquistar o torneio pelo país e quer chegar bem no Mundial dos Estados Unidos, em 2026.

Neymar defendeu o Santos de 2009 até 2013. Ao todo, foram 225 jogos e 136 gols pelo clube paulista, além de um título da Libertadores, marcando na final, um da Copa do Brasil e três do Campeonato Paulista.

