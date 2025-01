Milly: Neymar representa ideia que está morrendo no futebol brasileiro

Em uma possível volta ao Brasil, Neymar traria consigo alguns ideais quase perdidos no futebol local, como alegria, música e malandragem, avaliou Milly Lacombe, no De Primeira, nesta quinta (23).

A colunista ressaltou, no entanto, que a simbologia associada à Neymar está distante da realidade do jogador nos últimos anos.

O que o Neymar representa é uma ideia de futebol da qual a gente, enquanto brasileiros e brasileiras, abrimos mão. Ele representa o futebol divertido, alegre, musical, o drible, a malandragem que é positiva, a boa, a malandragem permitida. É claro que faz tempo que ele não é esse cara, né? Mas ele representa isso. [...] Ele traz com ele uma simbologia que está morrendo no futebol brasileiro.

Milly Lacombe

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao De Primeira na íntegra