Ex-Palmeiras, Kevin é o brasileiro com mais dribles certos nesta edição da Liga dos Campeões

O Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, venceu o Brest, da França, nesta quarta-feira, por 2 a 0, pela sétima rodada da Liga dos Campeões, na Veltins Arena. Autor do primeiro gol da equipe ucraniana, Kevin, ex-Palmeiras, é o brasileiro com mais dribles certos e duelos ganhos no chão nesta edição da competição.

Em seis jogos disputados, sendo titular em quatro oportunidades, Kevin completou 19 dribles e venceu 37 duelos no chão, segundo dados do Sofascore. O ponta de 22 anos ainda marcou dois gols, criou uma grande chance e realizou quatro passes decisivos.

Kevin também finalizou nove vezes, quatro no gol, recuperou a bola 24 vezes, realizou 12 desarmes e sofreu seis faltas.

? Kevin (22 anos) é o brasileiro com mais dribles certos e duelos ganhos no chão na Champions League 24/25! ??? ?? 6 jogos (4 titular)

?? 2 gols

? 1 grande chance criada

? 4 passes decisivos

? 9 finalizações (4 no gol)

? 19 dribles certos (!)

? 37 duelos ganhos no chão... pic.twitter.com/SuEfRqx58e ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) January 23, 2025

Com a vitória sobre o Brest, o Shakhtar Donetsk assumiu a 27ª posição na Liga dos Campeões, com sete pontos conquistados, e segue com chances de classificação para a próxima fase. Para garantir vaga nos playoffs da competição, a equipe ucraniana precisa vencer o Borussia Dortmund na próxima quarta-feira, às 17 horas (de Brasília), no Signal Iduna Park, pela oitava rodada da fase de liga e ainda torcer para uma combinação de resultados.

Revelado pelas categorias de base do Palmeiras, Kevin acertou com a Shakhtar Donetsk em janeiro de 2024. Ao todo, o ponta já disputou 35 jogos com o time da Ucrânia, marcou sete gols e deu seis assistências.