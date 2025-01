Alex Poatan projeta utilizar grappling na luta contra Ankalaev no UFC

Campeão dos meio-pesados (93 kg) do Ultimate, Alex Pereira se prepara para colocar o título em jogo pela quarta vez. No 'main event' do UFC 313, show programado para acontecer em março, em Las Vegas (EUA), o brasileiro enfrenta Magomed Ankalaev e escancara a empolgação para a aguardada luta. Tanto que o renomado striker já até projeta mostrar uma área pouco utilizada em seu jogo contra o rival.

Em entrevista ao UFC Brasil, 'Poatan' admitiu a possibilidade de utilizar seu grappling diante do russo. Vale pontuar que parte da comunidade do MMA classificou Ankalaev como a maior ameaça ao reinado do brasileiro por ter quedas pontuais em seu repertório. É bem verdade que o atleta, disposto a provar sua qualidade na trocação, prometeu manter o duelo contra Alex em pé e nocauteá-lo.

Contudo, o campeão não levou tão a sério a promessa do desafeto e, justamente por isso, indicou que ele deve tentar amarrá-lo, travando a luta na grade ou no solo. De todo modo, Alex parece despreocupado. Invicto nos meio-pesados do UFC, o brasileiro esbanjou confiança de que seguirá dominante na categoria, já que garantiu que evoluiu no grappling.

"Eu tinha falado que o que eu pudesse fazer para atrapalhar o caminho desse cara eu ia fazer, mas tenho que lutar contra ele. Eu já tinha pedido, ele não aceitou, mas agora ele criou coragem. Não vejo algo diferente dos outros que lutei. Vou fazer minha parte, treinar bem, estou evoluindo bem em todo jogo do MMA e quero colocar tudo em prática. Acho que ele será o cara que vai proporcionar isso para a galera que quer ver meu chão. Ele fala que vai lutar em pé comigo, ok, pode ser, mas pode ser que não. A luta começa em pé, mas estou preparado para tudo", declarou o atleta.

Registro de 'Poatan' no MMA

Alex Pereira, de 37 anos, se tornou campeão do peso-médio (84 kg) do UFC, em 2022, e, um ano depois, conquistou o cinturão dos meio-pesados. O brasileiro iniciou sua trajetória no MMA em 2015 e construiu um cartel composto por 12 vitórias, sendo dez por nocaute, e duas derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Israel Adesanya, Jamahal Hill, Jan Blachowicz, Jiri Prochazka (duas vezes), Khalil Rountree e Sean Strickland.