'Quarteto fantástico' decide, Real Madrid goleia e respira na Champions

O Real Madrid respirou aliviado na Champions League ao golear o Red Bull Salzburg por 5 a 1 nesta quarta-feira (22), no Santiago Bernabéu, em partida válida pela 7ª e penúltima rodada da fase de liga da principal competição europeia.

Os brasileiros, como de costume, brilharam: Rodrygo fez os dois primeiros e Vinicius Jr. marcou o quarto, seu centésimo gol com a camisa do Real Madrid, e o quinto. Além de Vini, apenas mais um brasileiro atingiu a marca de 100 gols: Ronaldo Fenômeno. Com 177 jogos pela equipe merengue, R9 deixou sua marca 104 vezes.

Além de Vinicius e Rodrygo, com dois gols cada, os outros dois integrantes do 'quarteto fantástico' também brilharam: Mbappé marcou o seu quinto gol nos últimos quatro jogos, e Bellingham deu duas assistências, ambas para Rodrygo.

A goleada diante do Salzburg deixou a equipe de Carlo Ancelotti em situação mais confortável na Champions, acabando com o risco de eliminação precoce.

Com 12 pontos em sete partidas, o Real subiu na tabela, na 16ª colocação, e está no mínimo com a vaga na zona dos playoffs garantida. Se vencer na rodada final e contar com outros resultados favoráveis, ainda pode passar direto para as oitavas. O RB Salzburg, por sua vez, deu adeus à possibilidade de avançar de fase.

Vale lembrar que, no atual modelo, os oito primeiros avançam diretamente para as oitavas, e quem ficar entre nono e 24º disputa um playoff em ida e volta. Serão oito confrontos, 16 equipes, e quem passar se junta aos oito melhores da fase de liga nas oitavas de final.

A definição da atual fase da Champions vai ser na próxima quarta-feira (29), às 17 horas (de Brasília), com os 18 jogos sendo disputados simultaneamente. Se vencer, o Real Madrid ainda tem chance de garantir vaga direta nas oitavas, sem precisar passar pelo playoff. A decisão da equipe merengue será contra o Brest, na França. O RB Salzburg conclui sua participação na atual edição contra o Atlético de Madri, na Áustria.

Como foi o jogo

O início foi tenso. Precisando vencer, o Real não conseguiu jogar nos primeiros minutos e viu o Salzburg ter mais a bola e se lançar ao ataque, sem permitir muitos espaços para as saídas merengues, mas a dificuldade não durou muito.

O cenário mudou completamente a partir do primeiro gol, aos 23 minutos. Vini Jr. fez belo lançamento para Bellingham, que tentou dominar e acabou ajeitando para Rodrygo. O camisa 11 chegou batendo no canto e abriu o placar. De Mbappé para Vini, passando por Bellingham e chegando ao "Raio", que concluiu com maestria.

A partir da vantagem no placar, tudo passou a fluir melhor, com tranquilidade para o quarteto impor sua qualidade e construir a vitória segura, que ainda virou goleada na etapa final.

Pouco tempo depois de abrir o placar, Rodrygo aproveitou passe brilhante de Bellingham de calcanhar e ampliou, aos 34 minutos. Com dois gols de vantagem, o Real passou a ter mais a bola e controlar o jogo completamente.

Nos 45 minutos finais, Ancelotti pôde até rodar a equipe e dar oportunidade a jovens como Endrick e o turco Arda Güller. Sem precisar forçar, o terceiro gol veio logo aos três minutos, quando o goleiro do Salzburg, Blaswich, errou a saída de bola e entregou de bandeja para Mbappé empurrar para as redes.

Amarelado após simular um pênalti na avaliação da arbitragem, Vini Jr. brilhou na etapa final, com dois golaços, o quarto e o quinto do Real. No seu primeiro da partida, ele foi driblando pela esquerda, rompendo as linhas do adversário, sem que ninguém chegasse perto de pará-lo, e finalizou bem, cruzado. Para fazer o quinto, o trabalho foi mais coletivo: jogada de pé em pé, até Valverde servir o craque brasileiro.

Já com a equipe mais mexida e a goleada garantida, o Real acabou sendo surpreendido, com o gol de honra do Salzburg. Bidstrup recebeu de Dedic e concluiu sem deixar a bola cair, em belo chute.

Foi apenas o quarto gol do RB Salzburg na Champions. A equipe austríaca dá adeus à competição e cumpre tabela na rodada final, decisiva para muitas equipes, inclusive o próprio Real Madrid.