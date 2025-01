PSG busca virada heroica, respira e deixa City perto de vexame na Champions

Do UOL, em São Paulo

O PSG viveu uma noite heroica no Parque dos Príncipes, nesta quarta-feira (22). A equipe francesa viu o Manchester City abrir vantagem, mas buscou a virada e venceu o adversário por 4 a 2, pela sétima rodada da primeira fase da Champions.

Os quatro primeiros gols saíram nos 15 minutos iniciais do segundo tempo. Grealish e Haaland abriram 2 a 0 para o City com três minutos, mas Dembélé e Barcola deixaram tudo igual pouco depois.

A virada heroica veio com João Neves, já na reta final. O português — que "ajudou" no segundo gol do City — se redimiu e levou o estádio à loucura após aproveitar cobrança de falta. Gonçalo Ramos fechou a conta.

O resultado fez o PSG respirar na Champions. A equipe francesa assumiu a 22ª colocação, com 10 pontos, e entrou na zona de classificação para a próxima fase.

O City vive drama e pode passar vexame. Os ingleses caíram para a 25ª colocação — a primeira fora da zona de classificação —, com oito pontos. A equipe precisa de uma vitória somada a tropeço de rivais na última rodada para avançar.

As duas equipes decidem seus destinos na Champions na próxima quarta-feira (29), às 17h (de Brasília). O PSG visita o Stuttgart em confronto direto por uma vaga na próxima fase, e o Manchester City recebe o Club Brugge. Uma das alternativas para os Cityzens é vencer e torcer justamente para o PSG bater seu adversário.

Como foi o jogo

O PSG foi a campo com: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Fabián Ruiz e João Neves; Doué, Barcola e Lee Kang-In. O Manchester City teve como titulares: Ederson; Rúben Dias, Gvardiol e Akanji; Matheus Nunes, Kovacic, Bernardo Silva, De Bruyne e Savinho; Foden e Haaland.

Goleiros e Gvardiol seguraram o 0 a 0 no primeiro tempo. O PSG começou a partida melhor e deu muito trabalho para o Manchester City. Doué finalizou para ótima defesa de Ederson, e Fabián Ruiz conseguiu vencer o goleiro brasileiro, porém parou em Gvardiol, que salvou em cima da linha. Do outro lado, De Bruyne e Savinho responderam e quase colocaram os ingleses na frente, porém Donnarumma fez boas defesas.

O PSG teve um gol anulado na reta final do primeiro tempo. Nuno Mendes recebeu nas costas de defesa e tocou para Barcola. O francês ajeitou, e Hakimi chegou batendo. A arbitragem validou o gol em campo, mas o VAR pegou impedimento de Nuno no começo da jogada — ele estava com o joelho à frente.

O Manchester City abriu o placar aos quatro do segundo tempo. Akanji avançou pela direita e tocou para o meio. Bernardo Silva finalizou, Donnarumma defendeu, a bola bateu em Marquinhos e de novo no goleiro antes de se oferecer para Grealish. O camisa 10 dos ingleses soltou o pé para abrir o placar.

Haaland comemora gol marcado pelo Manchester City contra o PSG na Champions Imagem: Mike Hewitt/Getty Images

O segundo gol veio logo em seguida. Aos 7, Grealish recebeu pela esquerda da área do PSG e tocou para o meio. A bola bateu em João Neves e sobrou para Haaland, livre, empurrar para as redes.

O PSG respondeu rápido. Aos 10, Barcola fez lance individual, arrancou do meio de campo e apenas serviu Dembélé dentro da área. O francês, sem goleiro, não teve problemas para finalizar e diminuir.

Barcola deixou tudo igual logo em seguida. Doué recebeu pela esquerda, puxou para a perna direita e bateu colocado. A bola encobriu Ederson, bateu no travessão e sobrou para Barcola, que chutou mascado, mas foi o suficiente para entrar.

O gol da virada veio já na reta final da partida. Aos 33, Vitinha cobrou falta na área do Manchester City, a bola passou por todo mundo e sobrou para João Neves, do outro lado, completar para as redes.

João Neves comemora gol marcado pelo PSG contra o Manchester City Imagem: Mike Hewitt/Getty Images

Gonçalo Ramos fechou a conta em lance com ajuda do VAR. O português aproveitou sobra de bola entre Hakimi e Gvardiol para tocar na saída de Ederson e balançar as redes. O lance foi anulado em campo, mas a checagem do VAR mostrou que o toque para ele foi de Gvardiol.