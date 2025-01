Fonseca vai de sparring a estrela e joga holofote internacional ao Rio Open

Do UOL, no Rio de Janeiro

Um dia você é apenas mais um fã mirim na arquibancada. Alguns anos depois, vira sparring de quem admira. Passado um tempo, se torna sensação. Até o momento em que volta como uma das estrelas principais. Esta é a trajetória de João Fonseca no Rio Open, torneio onde o jovem de 18 anos chega para a edição de 2025 como responsável por trazer holofote internacional para a competição.

Graças ao tenista brasileiro, o torneio tem batido recorde de credenciamentos de veículos estrangeiros ávidos por acompanhar de perto o promissor talento que estará na chave principal. A organização já foi procurada, por exemplo, pelo The New York Times, dos EUA; La Nación e ESPN, da Argentina; e até uma TV australiana, além de outras, todas dispostas a estar in loco no ATP 500 do Rio de Janeiro entre os dias 15 e 23 de fevereiro.

O público também estará em peso na competição. Os ingressos foram esgotados em minutos e tinham preços que variavam de R$ 55 a R$ 830.

Há, por exemplo, quem aposte que a tietagem a João Fonseca será maior que a sobre o alemão Alexander Zverev, número dois do ranking mundial da ATP e principal investimento feito pela organização para esta temporada.

É maravilhoso ver um atleta jovem igual o João, que está virando ídolo, um fenômeno do tênis mundial, despontar. O sonho era ter um brasileiro campeão aqui e, se for carioca, melhor ainda

Márcia Casz, diretora geral do Rio Open, ao UOL

João já tietou Alcaraz e Nadal no Rio Open

João Fonseca, no Rio Open de 2014, assistindo a uma partida de Rafael Nadal Imagem: Acervo Pessoal

Antes de atingir o sucesso atual, João Fonseca foi apenas mais uma criança em meio à multidão na busca por um autógrafo de Rafael Nadal quando a lenda espanhola esteve no Rio Open e foi campeão da edição de 2014.

Conforme foi evoluindo, o brasileiro ganhou a oportunidade de ser sparring na competição, função esta que lhe permitiu treinar com Carlos Alcaraz. Isso aconteceu não faz muito tempo, em 2022, ocasião em que tirou uma selfie com o também tenista espanhol.

"Carlitos", inclusive, esteve no Rio Open do ano passado, quando João Fonseca despontou para o grande público, chegando nas quartas de final. Alcaraz, porém, não teve sorte e se lesionou com apenas 18 minutos da primeira partida em solo carioca.

Fonseca chega embalado

João Fonseca chegará embalado ao Rio Open 2025. O brasileiro vem de títulos no Next Gen ATP Finals e no Challenger de Camberra, além de chegar à segunda rodada do Australian Open logo em seu primeiro Grand Slam da carreira.

Antes do Rio Open, porém, o tenista ainda disputará o Challenger de Quimper e a Copa Davis, ambos na França, além do ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina.