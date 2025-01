Flamengo faz cinco contra o Bangu e enfim vence a primeira pelo Carioca

Na próxima rodada, com o grupo principal, o Flamengo enfrenta o Volta Redonda, neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília. Já o Bangu tem o Botafogo pela frente, neste domingo, às 18h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

O Flamengo agora tem quatro pontos e está na quinta colocação do Campeonato Carioca. Já o Bangu continua na lanterna, com apenas um ponto e ainda não fez gol no Estadual.

Contra o Bangu, o Flamengo jogou com um a mais desde os oito minutos do primeiro tempo, quando Alex Moretti foi expulso. O Rubro-Negro pressionou, mas também levou um grande susto até marcar, com Felipe Teresa, acionado na reta final da 1ª etapa. No segundo tempo, Wallace Yan, Carlinhos, duas vezes, e Guilherme ampliaram.

Com o grupo principal em pré-temporada, o Flamengo usou um time praticamente de garotos, com Pablo e Carlinhos como mais experientes, nas quatro primeiras rodadas do Carioca. O time alternativo perdeu para o Boavista, empatou com o Madureira e perdeu para o Nova Iguaçu até desencantar.

O Flamengo conquistou a primeira vitória neste Campeonato Carioca. No último jogo com a equipe alternativa, o Rubro-Negro aproveitou a vantagem numérica e goleou o Bangu por 5 a 0, nesta quarta-feira, no Castelão, em São Luís, pela quarta rodada da competição.

O técnico Cleber dos Santos promoveu duas mudanças no Flamengo. Cleiton voltou dos Estados Unidos - ele viajou para o amistoso de pré-temporada do grupo principal com o São Paulo - e formou dupla de zaga com Pablo. No ataque, Wallace Yan, autor do gol rubro-negro na derrota para o Nova Iguaçu, na última rodada, ficou com a vaga de Thiaguinho.

O Flamengo tomou a iniciativa do jogo. Lorran, por duas vezes, aos dois minutos e aos três minutos, finalizou, mas a zaga desviou nas duas tentativas. Aos oito minutos, o Fla ficou com um jogador a mais. Alex Moretti, com a sola do pé, acertou o tornozelo de Rayan Lucas e levou o cartão vermelho diretamente.

O Rubro-Negro quase abriu o placar aos 14 minutos. Wallace Yan roubou a bola na área do Bangu e rolou para Guilherme. Ele acertou a trave. Na sequência, após cobrança de escanteio, Lorran emendou de primeira e Victor Brasil fez grande defesa. No novo escanteio, Pablo cabeceou e acertou o travessão.

Aos 25 minutos, o VAR, comandado por Pathrice Wallace Corrêa Maia, recomendou revisão de lance envolvendo Cleiton e Fabinho, entendendo que o zagueiro do Flamengo fez pênalti no atacante do Bangu. Cleiton colocou a mão nas costas do rival. O árbitro Carlos Tadeu Ferreira de Castro, contudo, não marcou pênalti.

O Flamengo caiu de produção e parou de criar. Aos 37 minutos, o técnico Cleber dos Santos colocou o atacante Felipe Teresa no lugar do volante Fabiano. O Bangu teve chance para abrir o placar aos 38 minutos. Lucas Nathan ficou cara a cara com Dyogo Alves, mas o goleiro salvou o Rubro-Negro e mandou para escanteio. O Fla, então, abriu o placar no contra-ataque, aos 39 minutos. Após a cobrança de escanteio, Dyogo afastou e o time encaixou o contragolpe. Guilherme acionou Wallace Yan pela direita. O goleiro Victor Brasil se precipitou e saiu até o meio de campo para tentar abafar, mas Wallace chutou e Felipe Teresa, que acompanhou o lance e era opção pelo meio, completou para o gol vazio: 1 a 0 no Castelão.

Aos 43, após cobrança de escanteio, o Bangu voltou a assustar. Fabinho finalizou, mas errou o alvo. O Flamengo, assim, foi para o intervalo em vantagem.

O Rubro-Negro voltou para o segundo tempo com João Alves no lugar de Lorran. O Flamengo ampliou aos sete minutos. Carlinhos acionou Felipe Teresa, que cruzou pela direita e Wallace Yan completou: 2 a 0.

Aos 11 minutos, após cruzamento de Daniel Sales, Wallace Yan cabeceou, mas Victor Brasil espalmou. O Flamengo fez o terceiro aos 13 minutos. Pablo cortou e ao mesmo tempo acionou o contra-ataque. Felipe Teresa acionou Guilherme, que carregou livre e tocou para Carlinhos ampliar: 3 a 0.

O Rubro-Negro decretou a goleada aos 18 minutos. Daniel Sales recebeu pela direita e encontrou Guilherme na área. Ele finalizou de primeira e fez 4 a 0. Soberano, o Fla marcou o quinto aos 34 minutos. Após cobrança de escanteio, Pablo cabeceou e o goleiro Victor Brasil defendeu. Contudo, a zaga do Bangu não cortou bem. Carlinhos ficou com a sobra e chutou: 5 a 0.

Nos acréscimos, o Bangu assustou em tentativa de Ruan Carlos. O time alternativo do Flamengo conquistou a primeira vitória no Carioca.

FICHA TÉCNICA



BANGU 0X5 FLAMENGO

Local: Castelão, São Luís (MA)



Data: 22/01/2025, quarta-feira



Horário: 19h (de Brasília)



Árbitro: Carlos Tadeu Ferreira de Castro



Assistentes: Thiago Filemon Soares Pinto e Lucas Castro dos Santos



VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia



Cartão amarelo: Fabinho, Ruan Carlos e Vitinho (Bangu) e Lorran, João Alves e Rayan Lucas (Flamengo)



Cartão vermelho: Alex Moretti (Bangu)



Gols:



Bangu:



Flamengo: Felipe Teresa, aos 39? do 1ºT, Wallace Yan, aos 7? do 2ºT, Carlinhos, aos 13? e aos 34? do 2ºT, e Guilherme, aos 18? do 2ºT

BANGU: Victor Brasil; Vitinho, Kevem, Yuri Garcia e Ítalo; André Castro (Baltoré), Alex Moretti, Lucas Nathan (Léo Guerra) e Raphael Augusto (João Veras); Fabinho (Franklin) e Rafael Carioca (Ruan Carlos). Técnico: Junior Martins.

FLAMENGO: Dyogo Alves; Daniel Sales, Pablo (Da Mata), Cleiton e Zé Welinton; Rayan Lucas (Daniel Rogério), Fabiano (Felipe Teresa) e Lorran (João Alves); Guilherme (Rafael Couto), Wallace Yan e Carlinhos. Técnico: Cleber dos Santos.