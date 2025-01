Com show brasileiro, Real goleia RB Salzburg e vai à última rodada da Champions com chance de G8

Nesta quarta-feira, pela sétima rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o Real Madrid recebeu o RB Salzburg no Estádio Santiago Bernabéu e goleou por 5 a 1. Os gols dos mandantes foram marcados por Rodrygo (2), Vinicius Júnior (2) e Mbappé, enquanto Mads Bidstrup diminuiu.

Com o resultado positivo, a equipe comandada por Carlo Ancelotti subiu para a 16ª posição, agora com 12 pontos. Porém, apenas os oito primeiros se classificam de forma direta às oitavas de final da competição. Deste modo, o Real terá que brigar pela vaga na última rodada para que não dispute os playoffs. O oitavo colocado é o Bayer Leverkusen, com 13 somados. Do outro lado, o RB Salzburg, que já entrou em campo eliminado, ficou estacionado em 34º, com apenas três pontos.

Agora o Real Madrid retorna aos gramados pelo Campeonato Espanhol. Neste sábado, pela 21ª rodada, o time encara o Real Valladolid no Santiago Bernabéu. A bola rola às 17h (de Brasília). Já o RB Salzburg duela com o Atlético de Madrid pela última rodada da Liga dos Campeões. O jogo acontece na próxima quarta-feira, às 17h, na Red Bull Arena de Salzburgo.

Os gols

O placar foi aberto aos 23 minutos. Bellingham recebeu o lançamento de Vinicius Júnior e ajeitou para Rodrygo. De primeira, o brasileiro acertou o canto direito do goleiro Janis Blaswich.

Já aos 34, o meio-campista inglês deu mais uma assistência para Rodrygo, desta vez de calcanhar. O atacante não perdoou e acertou um belo chute, novamente de primeira, para balançar as redes.

Logo no início da etapa final, Mbappé deixou o dele. Aos três minutos, o francês aproveitou o vacilo do goleiro do Salzburg e colocou para o fundo do gol.

O quarto tento do Real Madrid foi marcado por Vinicius Júnior, aos dez minutos. Com bela enfiada de Modric, o atacante brasileiro fez linda jogada individual e acertou o alto do gol.

Até que aos 32 minutos, Vini apareceu novamente para anotar o seu segundo na partida e o quinto do Real. Após a assistência de Valverde, o atleta construiu outra linda jogada no meio da defesa adversária e concluiu para a meta.

Mads Bidstrup, aos 40, fez o gol de honra dos visitantes. Dentro da área, ele emendou de primeira o passe de Amar Dedic para fazer um lindo gol.