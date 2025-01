CBF confirma partida da Seleção Brasileira contra a Colômbia pelas Eliminatórias em Brasília

Nesta quarta-feira, por meio de uma nota oficial, a CBF divulgou que o confronto entre Brasil e Colômbia, válido pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, acontecerá no Mané Garrincha, em Brasília. A partida está marcada para o dia 20 de março, às 21h45 (de Brasília).

O estádio foi escolhido após seus coordenadores concordarem em cedê-lo com 15 dias de antecedência, tempo que Maracanã, Morumbi e Neo Química Arena, que também haviam sido pré-selecionadas para receber o duelo, não poderiam ficar à disposição. Isso porque a CBF precisa de tempo para tratar o gramado e adequar o estádio às normas da Conmebol e da Fifa.

Com a escolha, a Seleção Brasileira voltará a mandar um jogo na capital do país após seis meses. A última vez que o Brasil jogou em Brasília foi em outubro de 2024, também pelas Eliminatórias Sul-Americanas, em goleada por 4 a 0 sobre o Peru.

A Amarelinha mostrou fortes altos e baixos em 2024 e pareceu sentir falta da magia do lesionado Neymar, enquanto Vinícius Júnior, destaque no Real Madrid, nunca se consolidou como líder em campo de uma equipe apática.

Os jogadores comandados pelo técnico Dorival Júnior empolgaram em março, ao vencer a Inglaterra em Wembley (1 a 0) e empatar com a Espanha (3 a 3) em dois amistosos. Mas, na Copa América, a seleção declinou visivelmente e se despediu nas quartas de final com apenas uma vitória em quatro partidas, contra o Paraguai (4-1).

O Brasil tampouco convenceu na última parte do ano. Além de perder apenas uma partida (na visita ao Paraguai por 1 a 0), quase não teve atuações de destaque. No final de 2024, a Seleção Brasileira ocupa a quinta colocação nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, sete pontos abaixo da Argentina, posição absolutamente estranha para os pentacampeões mundiais.