Abel se despede de Vitor Reis e brinca: 'Quero ver se vai me atender'

O técnico Abel Ferreira se despediu do zagueiro Vitor Reis, anunciado nesta terça-feira (21) pelo Manchester City. O português elogiou o "completo" zagueiro e brincou sobre o acerto do jogador de 19 anos com o gigante do futebol inglês.

Quero ver se vai me atender no telefone. Abel Ferreira, à TV Palmeiras

Vitor prometeu atender as ligações do agora ex-treinador: "Claro que vou", respondeu o defensor.

O que mais Abel Ferreira falou

Elogios a Vitor Reis: "É um moleque que tem o pacote todo, é bom tecnicamente, rápido, forte, tem um lado mental muito aprimorado, lida bem com o erro".

Acerto com o City: "É um orgulho para todos nós dentro do clube, da formação, do profissional, onde o preparamos e colocamos para jogar. Esses clubes só vêm aqui comprar os jogadores porque os veem jogar na equipe principal".

O Palmeiras sem Vitor Reis

O Alviverde conta com cinco zagueiros no elenco: Gustavo Gómez, Murilo, Naves, Benedetti e Michel.

O clube se prepara para enfrentar o Santos pelo Paulistão. A partida será nesta quarta-feira (22), às 21h35 (de Brasília), na Vila Belmiro.