São Paulo é superado pelo Franca e completa quinta derrota seguida no NBB

Nesta terça-feira, pelo NBB, o São Paulo visitou o Franca no Ginásio Pedrocão e perdeu por 75 a 65.

Com o resultado, o Tricolor seguiu em 12º, com os mesmos 31 pontos e 46.6% de aproveitamento. O time passa por má fase, já que perdeu a quinta seguida na competição. Do outro lado, o Franca se recuperou após três resultados negativos no NBB. O time, que seguiu em sexto, alcançou 33 pontos e 57.1% de aproveitamento.

O São Paulo retorna às quadras nesta quinta-feira, contra o São José, novamente pelo NBB. A partida acontece às 20h (de Brasília), no Ginásio do Morumbi. Já o Franca joga novamente no próximo domingo, diante do Pinheiros, pela Copa Super 8. O jogo acontece às 16h, no Ginásio Pedrocão.

O primeiro quarto começou equilibrado e terminou com a vantagem de apenas três pontos do Franca (16 a 13).

Porém, no segundo, os mandantes aumentaram o marcador para 33 a 18.

Assim, o time administrou a vantagem e não deixou o São Paulo crescer no jogo. Deste modo, os últimos dois quartos terminaram 55 a 48 e 75 a 65 , respectivamente.