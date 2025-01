Rodada da NBA: Zach LaVine marca 35 pontos e conduz Bulls à vitória

Imagem: Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Na madrugada desta terça-feira, o Chicago Bulls contou com ótima atuação de Zach LaVine para bater o Los Angeles Clippers por 112 a 99, na Califórnia, pela NBA. O ala fez 35 pontos na partida e contribuiu com três rebotes para a vitória. Do lado dos Clippers, James Harden marcou um duplo-duplo com 17 pontos e dez assistências.

Em confronto de equipes em momentos distintos, o Chicago Bulls alcançou sua 19ª vitória e se isolou na décima posição da Conferência Leste, na zona de play-in. Por sua vez, o Los Angeles Clippers sofreu sua 18ª derrota e ficou na quinta posição do Oeste.

O destaque da partida foi Zach LaVine que, com 35 pontos, igualou um recorde do Chicago Bulls. Foi o 109º jogo em que o ala marcou mais de 30 pontos pela franquia de Illinois, chegando à marca de Bob Love, que jogou na equipe entre 1968 e 1976. O líder da estatística é Michael Jordan, que alcançou essa pontuação em 537 oportunidades.

Os Bulls voltam às quadras nesta sexta-feira, quando visitam o Golden State Warriors às 00h (de Brasília). Por sua vez, o Los Angeles Clippers recebe o Boston Celtics na quinta-feira, às 00h30.

Memphis Grizzlies x Minnesota Timberwolves

Em outro jogo desta segunda-feira na NBA, os Grizzlies bateram o Minnesota Timberwolves por 108 a 106 em Memphis. O destaque da franquia do Tennessee foi o ala-pivô Jaren Jackson Jr., que fez um duplo-duplo com 24 pontos e dez rebotes. Do lado dos Wolves, Anthony Edwards marcou 32 pontos.

Os Grizzlies alcançaram sua 28ª vitória na temporada e se isolaram na terceira posição da Conferência Oeste. Já os Wolves amargaram sua 21ª derrota e caíram para a nona colocação.

O próximo jogo do Memphis Grizzlies na NBA é nesta quarta-feira, às 22h, quando recebe o Charlotte Hornets. No mesmo dia, os Wolves vão até Dallas enfrentar os Mavericks, às 21h30.

Veja outros resultados da NBA nesta segunda-feira e madrugada de terça:

Charlotte Hornets 110 x 105 Dallas Mavericks

Houston Rockets 96 x 107 Detroit Pistons

New York Knicks 119 x 110 Atlanta Hawks

Cleveland Cavaliers 118 x 92 Phoenix Suns

Golden State Warrios 85 x 125 Boston Celtics

New Orleans Pelicans 123 x 119 Utah Jazz.