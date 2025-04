Ex-campeão do UFC imobiliza suspeito que tentou fugir após provocar acidente

O ex-campeão do UFC Henry Cejudo, medalha de ouro no wrestling nos Jogos Olímpicos de 2008, protagonizou um verdadeiro ato de heroismo. Na noite desta última sexta-feira (4), o lutador ajudou a capturar um dos ocupantes do carro que colidiu violentamente contra uma casa em sua vizinhança em Phoenix (EUA).

Sem pensar duas vezes, o americano foi atrás dos suspeitos e, com suas habilidades nas artes marciais, imobilizou um dos homens e o segurou até a polícia chegar. Durante o ocorrido, duas crianças estavam por perto, mas felizmente, o profissional de MMA conseguiu garantir a segurança delas. Em declaração ao site 'MMA Junkie', o lutador revelou que, devido à intensidade da batida, se houvesse alguém no cômodo, as consequências poderiam ter sido trágicas.

"Se alguém estivesse dentro daquele cômodo, estaria morto. Todas essas crianças tiveram sorte de sobreviver. Quando eles saíram do carro, eu disse: 'Ei, vocês não vão a lugar nenhum'. O dono da casa tentou impedi-los e disse que eles precisavam ser responsabilizados. Um deles acabou dando um soco no meu vizinho, e foi aí que precisei intervir. Foi só instinto, eu queria garantir que o cara não fosse embora e que ninguém se machucasse", contou 'Triple C', como é conhecido.

Futuro em xeque

Ex-campeão peso-mosca (57 kg) e peso-galo (61 kg), Cejudo pode estar prestes a dar adeus à sua carreira de lutador. Em recente entrevista ao site 'MMA Junkie', o atleta confidenciou que a lesão sofrida no olho, durante o confronto contra Song Yadong, em fevereiro, ainda não está 100%. Por conta disso, ele passou a repensar se vale a pena continuar competindo sem conseguir dar o máximo de si dentro do octógono.