Sub-17 do Palmeiras vence AZ Alkmaar nos pênaltis e encerra Nexperia Nijmegen Cup em terceiro

Neste domingo, em disputa pelo terceiro lugar da Nexperia Nijmegen Cup, competição disputada na Holanda, o time sub-17 do Palmeiras venceu o AZ Alkmaar-HOL nos pênaltis, após o empate sem gols.

Ao longo do torneio, o Verdão somou dois triunfos e três empates em cinco partidas, com cinco gols marcados e dois sofridos. Juan Gabriel balançou as redes três vezes e encerrou a competição como artilheiro do time.

Agora, o sub-17 do Palmeiras encara o ECUS Suzano no próximo sábado, às 11h (de Brasília), no Estádio Francisco Marques Figueira. A partida é válida pela estreia no Campeonato Paulista.

05/04: Palmeiras 2 x 0 AZ Alkmaar-HOL



Gols: Juan Gabriel (duas vezes)

05/04: Palmeiras 1 x 0 Malmo-SUE



Gol: Juan Gabriel

05/04: Palmeiras 1 x 1 Southampton-ING



Gol: Eduardo

Semifinal



06/04: Palmeiras (1) 1 x 1 (3) Aalborg-DIN



Gol: Derick

Final



06/04: Palmeiras (3) 0 x 0 (2) AZ Alkmaar-HOL