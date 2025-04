Memphis questiona CBF por punição a quem subir na bola: "Não vejo problema"

Em início de Campeonato Brasileiro, a CBF decidiu punir os atletas que subirem na bola durante o jogo. Neste domingo, por meio de seu perfil no X, Memphis Depay, que fez a jogada recentemente, questionou a medida tomada pela entidade que rege o futebol no País.



A CBF, presidida por Ednaldo Rodrigues, comunicou a decisão aos clubes através de um ofício. A entidade estabeleceu que os árbitros devem exibir cartão amarelo ao jogador que subir na bola durante uma partida, além de aplicar um tiro livre indireto.

"Não que seja algo tão importante no futebol, mas eu não vejo problema aqui", escreveu Memphis Depay. Na final da última edição do Campeonato Paulista, o holandês subiu em cima da bola, o que iniciou uma confusão entre jogadores de Corinthians e Palmeiras.

"Eu vim ao Brasil também para experimentar o jogo bonito em primeira mão, mas agora a CBF anunciou ontem que jogador pode subir na bola ou tomará um cartão amarelo. Isso foi decidido depois que eu me equilibrei na bola por alguns segundos", lembrou Memphis.

O astro do Corinthians, porém, não foi o primeiro a subir na bola em um jogo do Campeonato Brasileiro. Na edição de 2023 do torneio nacional, o santista Soteldo fez o mesmo durante confronto com o Vasco e acabou punido com cartão amarelo, na Vila Belmiro.

"O futebol brasileiro está crescendo e merece visibilidade global! Tem tanto talento aqui. A alegria e a paixão na forma de nos expressarmos em campo não devem ser limitadas. Então, eu realmente me pergunto como é a diretoria da CBF", acrescentou o holandês.

"Quem está decidindo o futuro desse lindo país do futebol? Vamos focar em quais regras podem melhorar o esporte e no lado comercial do futebol, o que beneficia os clubes, os torcedores e os jogadores ao invés desses anúncios bobos", escreveu Memphis.