Popó provoca e promete nocaute rápido contra ex-marido de Sabrina Sato

A expectativa para a sexta edição do Fight Music Show está crescendo. 'Popó', um dos grandes nomes do cenário do boxe, e o ator e empresário Duda Nagle, estreante no evento, vão se enfrentar no ringue e a tensão já está no ar. Durante a primeira encarada entre os dois, o ex-atleta profissional não economizou palavras e mandou a real para seu oponente, deixando claro que está pronto para acabar rapidamente com a luta.

Para o confronto marcado para o dia 17 de maio, Popó, com sua confiança lá em cima, fez questão de reforçar suas intenções de nocaute. De forma irônica, ele deixou claro que seu oponente não terá muito tempo para curtir seu debute dentro do ringue.

"Se o Duda estiver fisicamente mal preparado, tenha certeza de que ele não vai passar de 1 minuto. Se ele estiver preparado fisicamente, ele vai surpreender e vai [durar] um minuto e meio mais ou menos", disparou o tetracampeão mundial de boxe.

No entanto, Duda, que completará 42 anos justamente no dia do duelo, não se intimidou. Mesmo com o tom confiante do rival, o ator, ex-marido da apresentadora Sabrina Sato, está ciente da responsabilidade de sua estreia e promete mostrar o melhor do seu desempenho.

"Estou só vivendo a luta, treinando como se não houvesse amanhã, estudando boxe, estudando cada movimento do Popó, fazendo o meu dever de casa. Não sou eu, esse cara que vai te enfrentar não está pronto ainda, a gente está forjando ele treino após treino, round após round, e em respeito a toda a sua carreira, tudo que sempre admirei como fã do esporte e da tua carreira particularmente, vou entregar o máximo de mim para chegar lá naquele ringue e trocar porrada da melhor forma possível", contou o ator.

Histórico de Popó no 'FMS'

Prestes a entrar em ação pela sexta vez sob a bandeira do Fight Music Show, Popó segue invicto na organização. Em sua primeira experiência, o veterano empatou com o comediante Whindersson Nunes. Nas três edições seguintes, o brasileiro não deu chances e nocauteou, respectivamente, Jose 'Pelé' Landi, Junior Dublê e Kleber 'Bambam'. Já em sua mais recente aparição, no 'FMS 5', Acelino desbancou o também pugilista argentino Jorge 'El Chino' Miranda na decisão unânime dos juízes.

Confira o card: