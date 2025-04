Onde vai passar Atlético-MG x São Paulo pelo Brasileirão? Como assistir

Atlético-MG e São Paulo medem forças na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? Globo (TV aberta para SP —exceto São José dos Campos e Taubaté, MG (exceto Juiz de Fora), RS, SC, PR, GO, MT, MS, TO, AL, BA, CE, PE, PI, PA e DF e Premiere (pay-per-view).

O Galo estreou com derrota na competição. A equipe comandada por Cuca foi superada pelo Grêmio por 2 a 1, em Porto Alegre.

O São Paulo empatou em casa com o Sport. A equipe de Luís Zubeldía teve um pênalti logo no início do jogo, mas Calleri perdeu.

As duas equipes entraram em campo no meio de semana. Os mineiros empataram em 0 a 0 com o Cienciano pela Sul-Americana, enquanto os paulistas venceram o Talleres por 1 a 0, pela Libertadores.

Atlético-MG x São Paulo -- Brasileirão 2025