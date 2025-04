Atlético vira sobre Sevilla nos acréscimos e diminui diferença para o líder Barça

Neste domingo, pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid visitou o Sevilla no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán e venceu por 2 a 1, de virada. O gol dos mandantes foi marcado por Lucien Agoumé, enquanto Julián Álvarez e Barrios balançaram as redes para os visitantes.

Com o resultado positivo, o time comandado por Diego Simeone chegou a 60 somados, na terceira colocação, e diminuiu a diferença para o líder Barcelona, que ficou com 67 após o empate contra o Betis. Além disso, o Atlético de Madrid encostou no vice-líder Real Madrid. O rival perdeu para o Valencia e seguiu com 63, em segundo. Do outro lado, o Sevilla continuou em 11º, com os mesmos 36 pontos.

O Atlético de Madrid retorna aos gramados na segunda-feira (14), contra o Real Valladolid, pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio Riyadh Air Metropolitano. Já o Sevilla encara o Valencia na próxima sexta-feira, também pela 31ª da competição. O jogo está marcado para às 16h, no Mestalla.

Os gols

O placar foi aberto aos sete minutos de jogo, com Lucien Agoumé, do Sevilla. O atleta pegou a sobra na entrada da área e acertou um lindo chute no lado esquerdo do goleiro Jan Oblak.

O empate do Atlético de Madrid saiu aos 25, ainda da etapa inicial. Julián Álvarez deslocou muito bem o arqueiro Nyland e converteu a cobrança de pênalti.

Até que a virada veio aos 48, com Pablo Barrios. O jogador carregou livre no meio do campo, ajeitou o corpo e finalizou no canto, sem chances de defesa para Nyland.