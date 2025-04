Rashad Evans e Rampage Jackson cancelam luta de boxe após problemas contratuais

A esperada luta de boxe entre Rashad Evans e 'Rampage' Jackson, marcada para o próximo sábado (12) no evento ICS Mania 1, foi oficialmente cancelada. Os ex-campeões do UFC, que estavam programados para se enfrentar no ringue de Albuquerque, Novo México (EUA), não vão mais protagonizar o embate principal devido a "desafios inesperados" e problemas relacionados a obrigações contratuais não cumpridas.

Em um comunicado divulgado recentemente, Evans explicou que a decisão de não participar do confronto não foi fácil, mas foi necessária por conta de complicações com a organização do show. No vídeo publicado em seu Instagram, 'Suga' foi enigmático e se limitou a afirmar nas redes sociais que o impasse será resolvido legalmente.

"Essa decisão foi algo que não queríamos tomar. Sabíamos o quanto os fãs estavam ansiosos para o evento, e nós também estávamos. Encontramos alguns desafios inesperados com a promoção e algumas obrigações contratuais chave não foram cumpridas conforme planejado. Deixem os advogados lidarem com isso", disse.

Quinton Rampage Jackson, atráves do mesmo canal, também se pronunciou sobre o caso e seguiu a mesma linha de crítica adotada por seu companheiro de profissão. O lutador ainda aproveitou para pedir desculpas aos fãs que já haviam comprado passagens e ingressos para o evento.

"Notícia triste para @sugarashadevans e para mim. Estou desapontado em dizer que precisamos cancelar a luta de boxe no dia 12 de abril porque as obrigações contratuais não foram cumpridas. Perdi a confiança na promoção dessa luta. Mais uma vez, peço desculpas por essa má notícia para todos que compraram passagens e ingressos para a luta", lamentou.

Revanche

O confronto entre os dois foi muito aguardado, principalmente por conta do histórico que ambos têm no UFC, onde Evans venceu Jackson por decisão unânime no UFC 114, em 2010. Além disso, foram rivais na temporada 10 de The Ultimate Fighter (TUF), onde foram os treinadores. Embora Suga tenha retornado aos esportes de combate em 2022, com uma vitória no Eagle FC, Rampage não compete desde 2019, quando foi derrotado por Fedor Emelianenko no Bellator 237.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok